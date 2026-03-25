КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Головна Новини дня Жорстокий хлопець: Келлог порівняв Зеленського з Трампом

Жорстокий хлопець: Келлог порівняв Зеленського з Трампом

Дата публікації: 25 березня 2026 22:14
Колишній спецпосланець Дональда Трампа Кіт Келлог. Фото: АР

Колишній спецпосланець президента США Кіт Келлог заявив, що Президент України Володимир Зеленський "дуже схожий на Дональда Трампа". Він переконаний, що Росія не зможе перемогти Україну у війні.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Кіт Келлог сказав в ефірі телеканалу NewsMax. 

Заява Келлога про Зеленського

"Зеленський — жорсткий хлопець і дуже схожий на Трампа", — сказав Келлог. 

Він також заявив, що Росія не здатна перемогти у війні проти України. За слова спецпосланця Трампа, українці "фактично зупинили російську військову машину". 

Келлог наголосив, що Україна продемонструвала стійкість і силу, а її народ заслуговує на визнання за спротив агресії.

"На Росію потрібно посилювати тиск, щоб змусити її припинити війну. А Путіну потрібно усвідомити, що він не виграє цю війну", — підсумував колишній спецпосланець. 

Як повідомляє Новини.LIVE, Зеленський вважає, що РФ прагне виходу США з переговорів. Москва наполягає на визнанні російськими територій Донеччини, які наразі перебувають під контролем України. 

Також президент заявив, що США пов’язують гарантії безпеки з відмовою України від Донбасу. За його словами, на позицію Вашингтона впливає загострення на Близькому Сході, зокрема конфлікт з Іраном.

Володимир Зеленський війна в Україні Кіт Келлог
Карина Приходько - Редактор
