Колишній спецпосланець Дональда Трампа Кіт Келлог.

Колишній спецпосланець президента США Кіт Келлог заявив, що Президент України Володимир Зеленський "дуже схожий на Дональда Трампа". Він переконаний, що Росія не зможе перемогти Україну у війні.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Кіт Келлог сказав в ефірі телеканалу NewsMax.

Заява Келлога про Зеленського

"Зеленський — жорсткий хлопець і дуже схожий на Трампа", — сказав Келлог.

Він також заявив, що Росія не здатна перемогти у війні проти України. За слова спецпосланця Трампа, українці "фактично зупинили російську військову машину".

Келлог наголосив, що Україна продемонструвала стійкість і силу, а її народ заслуговує на визнання за спротив агресії.

"На Росію потрібно посилювати тиск, щоб змусити її припинити війну. А Путіну потрібно усвідомити, що він не виграє цю війну", — підсумував колишній спецпосланець.

Як повідомляє Новини.LIVE, Зеленський вважає, що РФ прагне виходу США з переговорів. Москва наполягає на визнанні російськими територій Донеччини, які наразі перебувають під контролем України.

Також президент заявив, що США пов’язують гарантії безпеки з відмовою України від Донбасу. За його словами, на позицію Вашингтона впливає загострення на Близькому Сході, зокрема конфлікт з Іраном.