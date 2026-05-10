Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський: за дві доби росіяни здійснили понад 150 штурмових дій

Зеленський: за дві доби росіяни здійснили понад 150 штурмових дій

Ua ru
Дата публікації: 10 травня 2026 19:25
Зеленський назвав кількість бойових зіткнень на фронті під час перемир'я
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська армія продовжує активні бойові дії на фронті попри відсутність масованих ракетних атак протягом дня. Найбільш напруженою ситуація залишається в прифронтових районах і на ключових напрямках бойових дій.

Зеленський повідомив, що за останні дві доби російські війська здійснили понад 150 штурмових дій, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на офіційний акаунт глави держави у Facebook.

Було зафіксовано понад 100 обстрілів і майже десять тисяч ударів дронами-камікадзе. Володимир Зеленський зазначив, що українські підрозділи продовжують відповідати на дії російської армії дзеркально й утримують позиції на фронті. Він додав, що Україна тимчасово утримувалася від далекобійних ударів у відповідь на відсутність масштабних атак з боку РФ. Водночас Київ продовжує підготовку до можливого посилення бойових дій і дипломатичних переговорів із міжнародними партнерами.

Україна продовжує переговори із союзниками

"За вчорашню і сьогоднішню добу було вже понад 150 штурмових дій, понад сотню обстрілів і ще майже 10 тисяч ударів дронами-камікадзе. На фронті російська армія тиші не дотримується і навіть особливо не намагається. Усі наші українські підрозділи діють дзеркально і захищають позиції саме так, як потрібно. Якщо Росія повернеться до повномасштабної війни, відповідь України буде негайною і відчутною", — заявив Володимир Зеленський.

Президент також повідомив про продовження контактів зі США з питань гарантій виконання міжнародних домовленостей і підготовки обміну полоненими у форматі "тисяча на тисячу". За словами Зеленського, українська сторона вже передала необхідні списки російській стороні через Координаційний штаб. Крім того, Україна і Норвегія домовилися про спільне виробництво далекобійних артилерійських снарядів калібру 155 мм для потреб української армії.

Читайте також:

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли про слова прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо щодо можливих перемовин України та Росії.

Також Новини.LIVE писали про заяву Володимира Зеленського щодо результатів санкційної політики проти РФ. 

Володимир Зеленський війна в Україні бойові дії
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації