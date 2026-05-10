Зеленський назвав кількість бойових зіткнень на фронті під час перемир'я

Президент України Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська армія продовжує активні бойові дії на фронті попри відсутність масованих ракетних атак протягом дня. Найбільш напруженою ситуація залишається в прифронтових районах і на ключових напрямках бойових дій.

Зеленський повідомив, що за останні дві доби російські війська здійснили понад 150 штурмових дій, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на офіційний акаунт глави держави у Facebook.

Було зафіксовано понад 100 обстрілів і майже десять тисяч ударів дронами-камікадзе. Володимир Зеленський зазначив, що українські підрозділи продовжують відповідати на дії російської армії дзеркально й утримують позиції на фронті. Він додав, що Україна тимчасово утримувалася від далекобійних ударів у відповідь на відсутність масштабних атак з боку РФ. Водночас Київ продовжує підготовку до можливого посилення бойових дій і дипломатичних переговорів із міжнародними партнерами.

Україна продовжує переговори із союзниками

"За вчорашню і сьогоднішню добу було вже понад 150 штурмових дій, понад сотню обстрілів і ще майже 10 тисяч ударів дронами-камікадзе. На фронті російська армія тиші не дотримується і навіть особливо не намагається. Усі наші українські підрозділи діють дзеркально і захищають позиції саме так, як потрібно. Якщо Росія повернеться до повномасштабної війни, відповідь України буде негайною і відчутною", — заявив Володимир Зеленський.

Президент також повідомив про продовження контактів зі США з питань гарантій виконання міжнародних домовленостей і підготовки обміну полоненими у форматі "тисяча на тисячу". За словами Зеленського, українська сторона вже передала необхідні списки російській стороні через Координаційний штаб. Крім того, Україна і Норвегія домовилися про спільне виробництво далекобійних артилерійських снарядів калібру 155 мм для потреб української армії.

