Главная Новости дня Зеленский: за двое суток россияне совершили более 150 штурмовых действий

Дата публикации 10 мая 2026 19:25
Зеленский назвал количество боевых столкновений на фронте во время перемирия
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия продолжает активные боевые действия на фронте несмотря на отсутствие массированных ракетных атак в течение дня. Наиболее напряженной ситуация остается в прифронтовых районах и на ключевых направлениях боевых действий. 

Зеленский сообщил, что за последние двое суток российские войска совершили более 150 штурмовых действий, сообщают Новини.LIVE со ссылкой официальный аккаунт главы государства в Facebook.

Было зафиксировано свыше 100 обстрелов и почти десять тысяч ударов дронами-камикадзе. Владимир Зеленский отметил, что украинские подразделения продолжают отвечать на действия российской армии зеркально и удерживают позиции на фронте. Он добавил, что Украина временно воздерживалась от дальнобойных ударов в ответ на отсутствие масштабных атак со стороны РФ. При этом Киев продолжает подготовку к возможному усилению боевых действий и дипломатическим переговорам с международными партнерами.

Украина продолжает переговоры с союзниками

"За вчерашние и сегодняшние сутки было уже более 150 штурмовых действий, более сотни обстрелов и еще почти 10 тысяч ударов дронами-камикадзе. На фронте российская армия тишины не придерживается и даже особо не пытается. Все наши украинские подразделения действуют зеркально и защищают позиции именно так, как нужно. Если Россия вернется к полномасштабной войне, ответ Украины будет немедленным и ощутимым", — заявил Владимир Зеленский.

Президент также сообщил о продолжении контактов с США по вопросам гарантий выполнения международных договоренностей и подготовки обмена пленными в формате "тысяча на тысячу". По словам Зеленского, украинская сторона уже передала необходимые списки российской стороне через Координационный штаб. Кроме того, Украина и Норвегия договорились о совместном производстве дальнобойных артиллерийских снарядов калибра 155 мм для нужд украинской армии. 

Владимир Зеленский война в Украине боевые действия
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
