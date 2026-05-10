Зеленский назвал количество боевых столкновений на фронте во время перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия продолжает активные боевые действия на фронте несмотря на отсутствие массированных ракетных атак в течение дня. Наиболее напряженной ситуация остается в прифронтовых районах и на ключевых направлениях боевых действий.

Зеленский сообщил, что за последние двое суток российские войска совершили более 150 штурмовых действий, сообщают Новини.LIVE со ссылкой официальный аккаунт главы государства в Facebook.

Было зафиксировано свыше 100 обстрелов и почти десять тысяч ударов дронами-камикадзе. Владимир Зеленский отметил, что украинские подразделения продолжают отвечать на действия российской армии зеркально и удерживают позиции на фронте. Он добавил, что Украина временно воздерживалась от дальнобойных ударов в ответ на отсутствие масштабных атак со стороны РФ. При этом Киев продолжает подготовку к возможному усилению боевых действий и дипломатическим переговорам с международными партнерами.

Украина продолжает переговоры с союзниками

"За вчерашние и сегодняшние сутки было уже более 150 штурмовых действий, более сотни обстрелов и еще почти 10 тысяч ударов дронами-камикадзе. На фронте российская армия тишины не придерживается и даже особо не пытается. Все наши украинские подразделения действуют зеркально и защищают позиции именно так, как нужно. Если Россия вернется к полномасштабной войне, ответ Украины будет немедленным и ощутимым", — заявил Владимир Зеленский.

Президент также сообщил о продолжении контактов с США по вопросам гарантий выполнения международных договоренностей и подготовки обмена пленными в формате "тысяча на тысячу". По словам Зеленского, украинская сторона уже передала необходимые списки российской стороне через Координационный штаб. Кроме того, Украина и Норвегия договорились о совместном производстве дальнобойных артиллерийских снарядов калибра 155 мм для нужд украинской армии.

