Зеленский поздравил Мадьяра с назначением на должность премьера

В субботу, 9 мая, Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Петера Мадьяра с назначением на должность премьер-министра Венгрии. Глава государства заявил о готовности Украины к сотрудничеству и развитию добрососедских отношений между странами. Лидер также подчеркнул важность совместного усиления Европы.

Свои поздравления Владимир Зеленский выразил после назначения Петер Мадьяр на должность главы венгерского правительства. Зеленский отметил, что символично, что инаугурация нового премьера состоялась именно в День Европы.

Президент Украины отметил готовность Киева к дальнейшему сотрудничеству с Будапештом.

"Поздравляю Петера Мадьяра с назначением и началом работы в должности премьер-министра Венгрии. Символично, что эта инаугурация происходит в День Европы. Желаю успехов и хороших результатов на посту", — говорится в обращении главы государства.

По словам Зеленского, Украина стремится строить отношения с Венгрией на основе взаимного уважения, добрососедства и поддержки людей. Он также добавил, что совместная работа двух государств может усилить как украинский и венгерский народы, так и всю Европу.

Напомним, в апреле на парламентских выборах в Венгрии победила оппозиционная партия "Тиса", которую возглавляет Петер Мадьяр. В субботу, 9 мая, новоизбранный парламент поддержал его кандидатуру на должность премьер-министра большинством голосов.

Новини.LIVE информировали, что в конце апреля этого года Петер Мадьяр предложил Президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться на Закарпатье. Он также призвал Украину пересмотреть отдельные ограничения и восстановить права венгерского меньшинства в сферах языка, образования и культуры. По его словам, встреча должна состояться в начале июня в городе Берегово.

Новини.LIVE также сообщали, что Владимир Зеленский заявлял, что рассчитывает на нормальные и конструктивные отношения с новым правительством Венгрии. Он подчеркнул, что Украина настроена на диалог и взаимное уважение между государствами. Зеленский также подтвердил, что готов к личной встрече с новым премьером после согласования времени.