Зеленський привітав Мадяра із призначенням на посаду прем’єра

Президент України Володимир Зеленський.

У суботу, 9 травня, Президент України Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра з призначенням на посаду прем’єр-міністра Угорщини. Глава держави заявив про готовність України до співпраці та розвитку добросусідських відносин між країнами. Лідер також наголосив на важливості спільного посилення Європи.

Свої привітання Володимир Зеленський висловив після призначення Петер Мадяр на посаду глави угорського уряду. Зеленський зазначив, що символічно, що інавгурація нового прем’єра відбулася саме у День Європи.

Президент України наголосив на готовності Києва до подальшої співпраці з Будапештом.

"Вітаю Петера Мадяра із призначенням та початком роботи на посаді прем’єр-міністра Угорщини. Символічно, що ця інавгурація відбувається в День Європи. Бажаю успіхів та хороших результатів на посаді", — йдеться у зверненні глави держави.

За словами Зеленського, Україна прагне будувати відносини з Угорщиною на основі взаємної поваги, добросусідства та підтримки людей. Він також додав, що спільна робота двох держав може посилити як український і угорський народи, так і всю Європу.

Нагадаємо, у квітні на парламентських виборах в Угорщині перемогла опозиційна партія "Тиса", яку очолює Петер Мадяр. У суботу, 9 травня, новообраний парламент підтримав його кандидатуру на посаду прем’єр-міністра більшістю голосів.

Новини.LIVE інформували, що наприкінці квітня цього року Петер Мадяр запропонував Президенту України Володимиру Зеленському зустрітися на Закарпатті. Він також закликав Україну переглянути окремі обмеження та відновити права угорської меншини у сферах мови, освіти та культури. За його словами, зустріч має відбутися на початку червня в місті Берегове.

Новини.LIVE також повідомляли, що Володимир Зеленський заявляв, що розраховує на нормальні та конструктивні відносини з новим урядом Угорщини. Він наголосив, що Україна налаштована на діалог і взаємну повагу між державами. Зеленський також підтвердив, що готовий до особистої зустрічі з новим прем’єром після узгодження часу.