Зеленський вручив нагороду меру Парижа Анн Ідальго — відео

Анн Ідальго та Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із мером Парижа Анн Ідальго. Сторони обговорили підтримку України, дипломатичні зусилля задля досягнення справедливого миру та подальшу співпрацю в гуманітарній і спортивній сферах.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Зеленський зустрівся з Ідальго в Києві

Глава держави подякував французькій стороні за допомогу у відновленні постраждалих від війни міст.

"Ми вдячні вам за вашу підтримку. Справді багато союзників допомогли нам відремонтувати та повернути життя в Бородянку, Бучу, інші міста. Це дуже важливо. І дякую за енергетичну допомогу, за пакети підтримки", — зазначив Зеленський.

Перед зустріччю Анн Ідальго відвідала Бородянку на Київщині, яка зазнала значних руйнувань під час російської окупації. Вона нагадала, що вже була там у квітні 2022 року, та відзначила позитивні зміни та масштаб відновлення.

Під час перемовин також ішлося про дипломатичні зусилля для досягнення достойного миру, зокрема про можливі зустрічі за участю американської та російської сторін.

Володимир Зеленський та Анн Ідальго. Фото: Офіс президента

Окремо сторони обговорили тему Олімпійських ігор.

"Під час зимових Олімпійських ігор ми бачимо різне ставлення, тому дуже дякую за літні Олімпійські ігри і дякую за вашу особисту підтримку українців", — наголосив Зеленський.

Президент відзначив Ідальго орденом княгині Ольги ІІІ ступеня. Після початку повномасштабного вторгнення вона шість разів відвідала Україну, ініціювала відкриття в Парижі скверу на честь мужності українців, підтримувала українських спортсменів під час підготовки до Олімпійських і Паралімпійських ігор 2024 року та долучалася до проєктів першої леді у сфері інклюзивності та безбар'єрності.

Зустрічі Володимира Зеленського

Сьогодні президента також провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Вони обговорили результати переговорів та подальшу підтримку програми PURL.

Напередодні глава держави провів нараду з українською делегацією після переговорів у Женеві. Зеленський заслухав доповідь команди щодо резульаьтів і дав нові доручення для подальших зустрічей.

Крім того, президент зустрівся з Верховним комісаром ООН у справах біженців Бархамом Саліхом під час його візиту до Києва. Головними темами зустрічі стали удари РФ по енергетиці України та підтримка населення.