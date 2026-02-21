Видео
Главная Новости дня Зеленский вручил особенную награду мэру Парижа — видео

Зеленский вручил особенную награду мэру Парижа — видео

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 15:52
Зеленский наградил орденом мэра Парижа Анн Идальго — видео
Анн Идальго и Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с мэром Парижа Анн Идальго. Стороны обсудили поддержку Украины, дипломатические усилия для достижения справедливого мира и дальнейшее сотрудничество в гуманитарной и спортивной сферах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Читайте также:

Зеленский встретился с Идальго в Киеве

Глава государства поблагодарил французскую сторону за помощь в восстановлении пострадавших от войны городов.

"Мы благодарны вам за вашу поддержку. Действительно много союзников помогли нам отремонтировать и вернуть жизнь в Бородянку, Бучу, другие города. Это очень важно. И спасибо за энергетическую помощь, за пакеты поддержки", — отметил Зеленский.

Перед встречей Анн Идальго посетила Бородянку Киевской области, которая подверглась значительным разрушениям во время российской оккупации. Она напомнила, что уже была там в апреле 2022 года, и отметила положительные изменения и масштаб восстановления.

Во время переговоров также шла речь о дипломатических усилиях для достижения достойного мира, в частности о возможных встречах с участием американской и российской сторон.

Зеленський зустрівся з Анн Ідальго
Владимир Зеленский и Анн Идальго. Фото: Офис президента

Отдельно стороны обсудили тему Олимпийских игр.

"Во время зимних Олимпийских игр мы видим разное отношение, поэтому спасибо за летние Олимпийские игры и спасибо за вашу личную поддержку украинцев", — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил Идальго орденом княгини Ольги III степени. После начала полномасштабного вторжения она шесть раз посетила Украину, инициировала открытие в Париже сквера в честь мужества украинцев, поддерживала украинских спортсменов во время подготовки к Олимпийским и Паралимпийским играм 2024 года и участвовала в проектах первой леди в сфере инклюзивности и безбарьерности.

Встречи Владимира Зеленского

Сегодня президент также провел разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Они обсудили результаты переговоров и дальнейшую поддержку программы PURL.

Накануне глава государства провел совещание с украинской делегацией после переговоров в Женеве. Зеленский заслушал доклад команды по результатам и дал новые поручения для дальнейших встреч.

Кроме того, президент встретился с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Бархамом Салихом во время его визита в Киев. Главными темами встречи стали удары РФ по энергетике Украины и поддержка населения.

Владимир Зеленский Франция Париж государственная награда встреча
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
