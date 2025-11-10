Позиція Трампа щодо України — хто вплинув

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Henry Nicholls/Pool via REUTERS

Король Великої Британії Чарльз ІІІ відіграв важливу роль у позитивній позиції президента США Дональда Трампа щодо підтримки України. Його величність надіслав кілька важливих сигналів американському лідеру.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardin.

Вплив короля Чарльза на позицію Трампа щодо України

Зеленський розповів, що у вересні Трамп з візитом був у Великій Британії. Тоді він мав особисту зустріч з королем. За його словами, Чарльз ІІІ надіслав важливі сигнали очільнику США.

"Я не знаю всіх подробиць, але, як я розумію, Його Величність надіслав кілька важливих сигналів президенту Трампу", — зазначив президент.

Глава держави сказав, що Трамп поважає британського монарха і вважає його "важливою особою". За словами Зеленського, це щирий комплімент, який не поширюється на багатьох людей.

"Його Величність дуже чутливий до нашого народу. Можливо, чутливий — це не зовсім правильне слово. Він дуже підтримує нас", — наголосив український лідер.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що у питанні завершення війни між Росією та Україною "є значний прогрес". Він сподівається на швидке припинення бойових дій.

Крім того, президент США стверджував, що Путін просив його "врегулювати" війну в Україну. Це трапилося під час їхньої останньої телефонної розмови 16 жовтня.