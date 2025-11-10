Відео
Україна
Зеленський відповів, хто вплинув на позицію Трампа щодо України

Зеленський відповів, хто вплинув на позицію Трампа щодо України

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 09:05
Оновлено: 09:16
Позиція Трампа щодо України — хто вплинув
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Henry Nicholls/Pool via REUTERS

Король Великої Британії Чарльз ІІІ відіграв важливу роль у позитивній позиції президента США Дональда Трампа щодо підтримки України. Його величність надіслав кілька важливих сигналів американському лідеру.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Guardin

Читайте також:

Вплив короля Чарльза на позицію Трампа щодо України

Зеленський розповів, що у вересні Трамп з візитом був у Великій Британії. Тоді він мав особисту зустріч з королем. За його словами, Чарльз ІІІ надіслав важливі сигнали очільнику США. 

"Я не знаю всіх подробиць, але, як я розумію, Його Величність надіслав кілька важливих сигналів президенту Трампу", — зазначив президент. 

Глава держави сказав, що Трамп поважає британського монарха і вважає його "важливою особою". За словами Зеленського, це щирий комплімент, який не поширюється на багатьох людей. 

"Його Величність дуже чутливий до нашого народу. Можливо, чутливий — це не зовсім правильне слово. Він дуже підтримує нас", — наголосив український лідер.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що у питанні завершення війни між Росією та Україною "є значний прогрес". Він сподівається на швидке припинення бойових дій. 

Крім того, президент США стверджував, що Путін просив його "врегулювати" війну в Україну. Це трапилося під час їхньої останньої телефонної розмови 16 жовтня. 

Володимир Зеленський Дональд Трамп король Чарльз ІІІ війна в Україні підтримка
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
