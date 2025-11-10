Позиция Трампа в отношении Украины — кто повлиял

Зеленский ответил, кто повлиял на позицию Трампа по Украине
Король Великобритании Чарльз III сыграл важную роль в положительной позиции президента США Дональда Трампа по поддержке Украины. Его величество послал несколько важных сигналов американскому лидеру.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardin.
Влияние короля Чарльза на позицию Трампа по Украине
Зеленский рассказал, что в сентябре Трамп с визитом был в Великобритании. Тогда он имел личную встречу с королем. По его словам, Чарльз III направил важные сигналы главе США.
"Я не знаю всех подробностей, но, как я понимаю, Его Величество прислал несколько важных сигналов президенту Трампу", — отметил президент.
Глава государства сказал, что Трамп уважает британского монарха и считает его "важной личностью". По словам Зеленского, это искренний комплимент, который не распространяется на многих людей.
"Его Величество очень чувствителен к нашему народу. Возможно, чувствительный — это не совсем правильное слово. Он очень поддерживает нас", — подчеркнул украинский лидер.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что в вопросе завершения войны между Россией и Украиной "есть значительный прогресс". Он надеется на скорое прекращение боевых действий.
Кроме того, президент США утверждал, что Путин просил его "урегулировать" войну в Украине. Это случилось во время их последнего телефонного разговора 16 октября.
