Позиция Трампа в отношении Украины — кто повлиял

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Henry Nicholls/Pool via REUTERS

Король Великобритании Чарльз III сыграл важную роль в положительной позиции президента США Дональда Трампа по поддержке Украины. Его величество послал несколько важных сигналов американскому лидеру.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardin.

Влияние короля Чарльза на позицию Трампа по Украине

Зеленский рассказал, что в сентябре Трамп с визитом был в Великобритании. Тогда он имел личную встречу с королем. По его словам, Чарльз III направил важные сигналы главе США.

"Я не знаю всех подробностей, но, как я понимаю, Его Величество прислал несколько важных сигналов президенту Трампу", — отметил президент.

Глава государства сказал, что Трамп уважает британского монарха и считает его "важной личностью". По словам Зеленского, это искренний комплимент, который не распространяется на многих людей.

"Его Величество очень чувствителен к нашему народу. Возможно, чувствительный — это не совсем правильное слово. Он очень поддерживает нас", — подчеркнул украинский лидер.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что в вопросе завершения войны между Россией и Украиной "есть значительный прогресс". Он надеется на скорое прекращение боевых действий.

Кроме того, президент США утверждал, что Путин просил его "урегулировать" войну в Украине. Это случилось во время их последнего телефонного разговора 16 октября.