Зеленський: ціни на дизель не залежать від ударів по дизпаливу у РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський пояснив свою позицію щодо причин зміни цін на дизельне пальне. Він заявив, що вони залежать від блокування Ормузької протоки, а не від українських ударів по російських нафтопереробних заводах. Також глава держави наголосив на необхідності якнайшвидше завершити війну та розповів про можливі кроки до дипломатичного врегулювання.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю американському телеканалу Fox News, інформує Новини.LIVE.

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Зеленський про зростання ціни на дизель

Володимир Зеленський відкинув звинувачення американського лідера Дональда Трампа, який раніше неодноразово пов’язував проблеми з дизельним пальним з українськими атаками на російські нафтопереробні заводи.

Раніше Трамп дорікав Києву за продовження ударів, попри вимоги США не атакувати виробництво дизеля через його дефіцит. У відповідь Зеленський заявив, що ціни на пальне залежать від ситуації навколо Ормузької протоки, а не від українських атак на Росію.

"Передусім усі розуміють, що ціни на дизель не залежать від наших ударів по дизельному паливу в Росії. Усі розуміють, що це залежить від блокування Ормузької протоки. Це цілком зрозуміло", — заявив президент.

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Глава держави наголосив, що Україна прагне якнайшвидше завершити війну, оскільки щодня є людські втрати. За його словами, після російських ударів Україна втрачає від 20 до 30 цивільних. Він підкреслив, що за цими цифрами стоять люди, родини та діти.

Зеленський також зазначив, що протягом кількох днів можуть загинути п’ять-сім дітей, і назвав це великою трагедією.

Яке перемир’я Зеленський вважає можливим

Президент заявив, що припинення вогню з обох боків могло б стати першим кроком до дипломатичного завершення війни. Водночас кінцевою метою України залишається мир.

За словами Зеленського, енергетичне перемир’я також могло б стати першим кроком до врегулювання. Крім того, він допустив можливість "аграрного" перемир’я, оскільки Росія блокує Чорне море, через що країни Африки та Азії не отримують українську пшеницю та інші агропродукти.

Відмову Росії підтримати припинення вогню Зеленський пояснив її небажанням зупиняти війну.

Новини.LIVE інформували, що Володимир Зеленський заявив, що після оголошення Дональдом Трампом енергетичного перемир’я Україна не атакувала енергетичні об’єкти в Росії. Водночас російські війська продовжили удари по українських АЗС, енергетичній інфраструктурі та інших об’єктах. Президент назвав ці атаки відповіддю Путіна на заяву Трампа та закликав посилити міжнародний тиск на Москву.

Новини.LIVE також писали, що Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон просив Володимира Зеленського не атакувати російські об’єкти, де виробляють дизельне пальне. Він стверджував, що українські удари впливають на ринок пального, а повномасштабної війни між Росією та Україною можна було уникнути. Також Трамп заявив, що Україна втратила 30% своєї території, і назвав цифру понад два мільйони загиблих у війні, не навівши джерел цих оцінок.