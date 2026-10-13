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Головна Новини дня Зеленський: Україна щодня втрачає 20–30 цивільних

Зеленський: Україна щодня втрачає 20–30 цивільних

Ua ru
13 жовтня 2026 07:49
Володимир Зеленський: Україна щодня втрачає 20–30 цивільних
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Facebook.com/zelenskyy.official

Україна щодня втрачає від 20 до 30 цивільних через російські атаки, а кожні два дні гинуть від п’яти до семи дітей. Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності якнайшвидше завершити війну та розпочати дипломатичний процес.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю Fox News, інформує Новини.LIVE.

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Зеленський розповів про щоденні втрати цивільних

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські атаки щодня призводять до загибелі мирних жителів. Він уточнив, що йдеться не про військових, а про цивільних людей, зокрема дітей.

"Зараз, після російських атак, ми втрачаємо 20–30 людей. Це не про солдатів. Я говорю про людей, дітей, дітей. Ми втрачаємо 5-7 дтей кожні два дні.", — сказав Зеленський.

Президент назвав втрати великою трагедією та наголосив, що країна прагне якнайшвидше завершити війну.

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Зеленський пояснив, чому важливе припинення вогню

Президент зазначив, що припинення вогню з обох боків могло б стати першим кроком до дипломатичного врегулювання. За його словами, це дало б змогу шукати шлях до завершення війни.

"Звичайно, ми хочемо закінчити цю війну найшвидше можливо. Кожен день багато втрат, людських втрат. Кожен день", — наголосив Зеленський.

Він також висловився про позицію Росії, яка, за його словами, не хоче підтримувати припинення вогню.

"Я думаю, що лише одна причина, що вони не хочуть зупинити цю війну", — заявив президент.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що президент США Дональд Трамп заявив про прагнення Володимира Путіна укласти угоду про завершення війни. На його думку, російський лідер більше за президента України Володимира Зеленського зацікавлений у домовленості, а Сполучені Штати мають змусити обидві сторони її укласти.

Також Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський розкритикував рішення США дозволити Росії експортувати дизельне пальне. Президент заявив, що доходи від продажу пального можуть стати додатковим фінансуванням війни, а українську переговорну команду, яка обговорювала зі США шляхи завершення війни та припинення вогню у Флориді 9 жовтня, за його словами, використовують як ширму.

Володимир Зеленський війна в Україні загиблі цивільні атака Росії на Україну
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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