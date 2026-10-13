Владимир Зеленский: Украина ежедневно теряет 20–30 мирных жителей

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Facebook.com/zelenskyy.official

Украина ежедневно теряет от 20 до 30 мирных жителей из-за российских атак, а каждые два дня гибнут от пяти до семи детей. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость как можно скорее завершить войну и начать дипломатический процесс.

Об этом Зеленский заявил в интервью Fox News, сообщает Новини.LIVE.

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Зеленский рассказал о ежедневных потерях среди гражданского населения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские атаки ежедневно приводят к гибели мирных жителей. Он уточнил, что речь идет не о военных, а о гражданских лицах, в частности о детях.

"Сейчас, после российских атак, мы теряем 20–30 человек. Речь идет не о солдатах. Я говорю о людях, детях, детях. Мы теряем 5–7 детей каждые два дня", — сказал Зеленский.

Президент назвал эти потери большой трагедией и подчеркнул, что страна стремится как можно скорее завершить войну.

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Президент отметил, что прекращение огня с обеих сторон могло бы стать первым шагом к дипломатическому урегулированию. По его словам, это позволило бы искать путь к завершению войны.

"Конечно, мы хотим закончить эту войну как можно скорее. Каждый день много потерь, человеческих потерь. Каждый день", — подчеркнул Зеленский.

Он также высказался о позиции России, которая, по его словам, не хочет поддерживать прекращение огня.

"Я думаю, что есть только одна причина, по которой они не хотят остановить эту войну", — заявил президент.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что президент США Дональд Трамп заявил о стремлении Владимира Путина заключить соглашение о прекращении войны. По его мнению, российский лидер больше, чем президент Украины Владимир Зеленский, заинтересован в достижении соглашения, а Соединенные Штаты должны заставить обе стороны его заключить.

Также Новини.LIVE писали, что Владимир Зеленский раскритиковал решение США разрешить России экспортировать дизельное топливо. Президент заявил, что доходы от продажи топлива могут стать дополнительным источником финансирования войны, а украинскую переговорную команду во Флориде 9 октября, которая обсуждала с США пути завершения войны и прекращения огня, по его словам, используют в качестве прикрытия.