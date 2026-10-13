Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Путин больше, чем Зеленский, хочет мирного соглашения: мнение Трампа

Путин больше, чем Зеленский, хочет мирного соглашения: мнение Трампа

Ua ru
13 октября 2026 01:59
Трамп заявил о желании Путина заключить соглашение о прекращении войны
Президент США Дональд Трамп. Фото: facebook.com/WhiteHouse

Президент США Дональд Трамп заявил, что США заставят Украину и Россию заключить соглашение о прекращении войны. По его мнению, к миру стремятся оба политика, но у Путина это желание сильнее.

Об этом со ссылкой на заявление американского лидера в эфире Magno News сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Соглашение между Украиной и РФ 

Журналисты спросили главу Белого дома о так называемом энергетическом перемирии, отметив, что РФ уже дважды — в ночь на 12 октября и вечером 12 октября — нарушила эту договоренность. В ответ Трамп сначала заявил, что сомневается в нарушении энергетического перемирия, а затем добавил, что нарушения были с обеих сторон. Американский лидер подчеркнул, что США заставят Украину и РФ договориться об урегулировании конфликта.

"Я думаю, что Путин хочет заключить соглашение, и нам нужно добиться, чтобы Зеленский тоже захотел это сделать... Я думаю, что на самом деле Путин хочет заключить соглашение больше, чем Зеленский... Думаю, они хотят заключить соглашение, но не знают, как это сделать, но мы заставим их заключить соглашение", — сказал Трамп.

На вопрос о договоренности с РФ по поводу дизельного топлива президент США ответил, что это соглашение не для него, а для остального мира.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 11 октября президент США Дональд Трамп объявил энергетическое перемирие. В соцсети Truth политик написал, что на прекращение ударов по энергообъектам согласились и Россия, и Украина. По его словам, договоренность должна была вступить в силу немедленно.

Также Новини.LIVE писал о том, как президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на договоренность США и РФ о дизельном топливе. Глава государства раскритиковал такое решение. По его мнению, для России экспорт дизельного топлива — это дополнительные деньги на войну.

Владимир Зеленский США владимир путин Дональд Трамп война в Украине
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации