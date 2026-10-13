Трамп заявил о желании Путина заключить соглашение о прекращении войны

Президент США Дональд Трамп. Фото: facebook.com/WhiteHouse

Президент США Дональд Трамп заявил, что США заставят Украину и Россию заключить соглашение о прекращении войны. По его мнению, к миру стремятся оба политика, но у Путина это желание сильнее.

Об этом со ссылкой на заявление американского лидера в эфире Magno News сообщает Новини.LIVE.

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Соглашение между Украиной и РФ

Журналисты спросили главу Белого дома о так называемом энергетическом перемирии, отметив, что РФ уже дважды — в ночь на 12 октября и вечером 12 октября — нарушила эту договоренность. В ответ Трамп сначала заявил, что сомневается в нарушении энергетического перемирия, а затем добавил, что нарушения были с обеих сторон. Американский лидер подчеркнул, что США заставят Украину и РФ договориться об урегулировании конфликта.

"Я думаю, что Путин хочет заключить соглашение, и нам нужно добиться, чтобы Зеленский тоже захотел это сделать... Я думаю, что на самом деле Путин хочет заключить соглашение больше, чем Зеленский... Думаю, они хотят заключить соглашение, но не знают, как это сделать, но мы заставим их заключить соглашение", — сказал Трамп.

На вопрос о договоренности с РФ по поводу дизельного топлива президент США ответил, что это соглашение не для него, а для остального мира.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что 11 октября президент США Дональд Трамп объявил энергетическое перемирие. В соцсети Truth политик написал, что на прекращение ударов по энергообъектам согласились и Россия, и Украина. По его словам, договоренность должна была вступить в силу немедленно.

Также Новини.LIVE писал о том, как президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на договоренность США и РФ о дизельном топливе. Глава государства раскритиковал такое решение. По его мнению, для России экспорт дизельного топлива — это дополнительные деньги на войну.