Зеленский: цены на дизельное топливо не зависят от мер, направленных против дизельного топлива в РФ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил свою позицию относительно причин изменения цен на дизельное топливо. Он заявил, что они зависят от блокирования Ормузского пролива, а не от украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Также глава государства подчеркнул необходимость как можно скорее завершить войну и рассказал о возможных шагах к дипломатическому урегулированию.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью американскому телеканалу Fox News, сообщает Новини.LIVE.

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Зеленский о росте цен на дизельное топливо

Владимир Зеленский отверг обвинения американского лидера Дональда Трампа, который ранее неоднократно связывал проблемы с дизельным топливом с украинскими атаками на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Ранее Трамп упрекал Киев за продолжение ударов, несмотря на требования США не атаковать производство дизельного топлива из-за его дефицита. В ответ Зеленский заявил, что цены на топливо зависят от ситуации вокруг Ормузского пролива, а не от украинских атак на Россию.

"Прежде всего, все понимают, что цены на дизельное топливо не зависят от наших ударов по дизельному топливу в России. Все понимают, что это зависит от блокировки Ормузского пролива. Это вполне понятно", — заявил президент.

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Зеленский объяснил, почему Украина хочет завершить войну

Глава государства подчеркнул, что Украина стремится как можно скорее завершить войну, поскольку ежедневно происходят человеческие потери. По его словам, после российских ударов Украина теряет от 20 до 30 гражданских лиц. Он подчеркнул, что за этими цифрами стоят люди, семьи и дети.

Зеленский также отметил, что в течение нескольких дней могут погибнуть пять-семь детей, и назвал это большой трагедией.

Какое перемирие Зеленский считает возможным

Президент заявил, что прекращение огня с обеих сторон могло бы стать первым шагом к дипломатическому завершению войны. В то же время конечной целью Украины остается мир.

По словам Зеленского, энергетическое перемирие также могло бы стать первым шагом к урегулированию. Кроме того, он допустил возможность "аграрного" перемирия, поскольку Россия блокирует Черное море, из-за чего страны Африки и Азии не получают украинскую пшеницу и другие агропродукты.

Отказ России поддержать прекращение огня Зеленский объяснил её нежеланием остановить войну.

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский заявил, что после объявления Дональдом Трампом энергетического перемирия Украина не наносила ударов по энергетическим объектам в России. В то же время российские войска продолжили удары по украинским АЗС, энергетической инфраструктуре и другим объектам. Президент назвал эти атаки ответом Путина на заявление Трампа и призвал усилить международное давление на Москву.

Новини.LIVE также сообщали, что президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон просил Владимира Зеленского не наносить удары по российским объектам, где производят дизельное топливо. Он утверждал, что украинские удары влияют на рынок топлива, а полномасштабной войны между Россией и Украиной можно было избежать. Также Трамп заявил, что Украина потеряла 30 % своей территории, и назвал цифру более двух миллионов погибших в войне, не приведя источников этих оценок.