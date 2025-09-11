Відео
Головна Новини дня Зеленський розповів, як часто Росія змінює дрони

Зеленський розповів, як часто Росія змінює дрони

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 17:26
Окупанти змінюють дрони кожні два-три місяці
Пресконференція Александра Стубба та Володимира Зеленського. Фото: Офіс президента

Росія змінює дрони, зокрема "Шахеди" кожні два-три місяці. Проте Україна так само швидко адаптовує боротьбу з ними.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом, який перебуває з візитом в Україні у четвер, 11 вересня.

Зазначається, що ворог постійно вдосконалює "Шахеди", зокрема змінює двигуни та тактику застосування. У відповідь Україна модернізує засоби перехоплення, посилює радіоелектронну боротьбу й будує кілька ліній захисту.

"Вони змінюють двигуни — ми змінюємо інтерсептори. Вони обходять РЕБ — ми будуємо три-чотири лінії РЕБів. Щодня ми звикли: прилетіло 800 дронів, збили 700. Це велика робота з великим фінансуванням", — заявив глава держави.

Зеленський наголосив, що необхідно посилити "щит" над західною Україною та Польщею.

"Головне — створити системну координацію протиповітряної оборони, де ключову роль може відігравати Україна", — додав він.

Нагадаємо, 10 вересня дрони РФ порушили повітряний простір Польщі. Кілька з них вдалося збити, проте пошкоджено житловий будинок у Люблінському воєводстві.

Загалом з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну до Польщі залітало щонайменше 31 дрон та одна ракета.

Володимир Зеленський Польща окупанти дрони війна в Україні Росія
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
