Окупанти змінюють дрони кожні два-три місяці

Пресконференція Александра Стубба та Володимира Зеленського. Фото: Офіс президента

Росія змінює дрони, зокрема "Шахеди" кожні два-три місяці. Проте Україна так само швидко адаптовує боротьбу з ними.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом, який перебуває з візитом в Україні у четвер, 11 вересня.

Зазначається, що ворог постійно вдосконалює "Шахеди", зокрема змінює двигуни та тактику застосування. У відповідь Україна модернізує засоби перехоплення, посилює радіоелектронну боротьбу й будує кілька ліній захисту.

"Вони змінюють двигуни — ми змінюємо інтерсептори. Вони обходять РЕБ — ми будуємо три-чотири лінії РЕБів. Щодня ми звикли: прилетіло 800 дронів, збили 700. Це велика робота з великим фінансуванням", — заявив глава держави.

Зеленський наголосив, що необхідно посилити "щит" над західною Україною та Польщею.

"Головне — створити системну координацію протиповітряної оборони, де ключову роль може відігравати Україна", — додав він.

Нагадаємо, 10 вересня дрони РФ порушили повітряний простір Польщі. Кілька з них вдалося збити, проте пошкоджено житловий будинок у Люблінському воєводстві.

Загалом з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну до Польщі залітало щонайменше 31 дрон та одна ракета.