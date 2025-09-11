Видео
Главная Новости дня Зеленский рассказал, как часто Россия меняет дроны

Зеленский рассказал, как часто Россия меняет дроны

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 17:26
Оккупанты меняют дроны каждые два-три месяца
Пресс-конференция Александра Стубба и Владимира Зеленского. Фото: Офис президента

Россия меняет дроны, в частности "Шахеды" каждые два-три месяца. Однако Украина так же быстро адаптирует борьбу с ними.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом, который находится с визитом в Украине в четверг, 11 сентября.

Читайте также:

Что оккупанты меняют в дронах  детали от Зеленского

Отмечается, что враг постоянно совершенствует "Шахеды", в частности меняет двигатели и тактику применения. В ответ Украина модернизирует средства перехвата, усиливает радиоэлектронную борьбу и строит несколько линий защиты.

"Они меняют двигатели — мы меняем интерсепторы. Они обходят РЭБ — мы строим три-четыре линии РЭБов. Ежедневно мы привыкли: прилетело 800 дронов, сбили 700. Это большая работа с большим финансированием", — заявил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что необходимо усилить "щит" над западной Украиной и Польшей.

"Главное — создать системную координацию противовоздушной обороны, где ключевую роль может играть Украина", — добавил он.

Напомним, 10 сентября дроны РФ нарушили воздушное пространство Польши. Несколько из них удалось сбить, однако поврежден жилой дом в Люблинском воеводстве.

Всего с момента полномасштабного вторжения России в Украину в Польшу залетал по меньшей мере 31 дрон и одна ракета.

Владимир Зеленский Польша оккупанты дроны война в Украине Россия
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
