Атака Шахедов по Украине 11 сентября — сколько дронов сбили

Военнослужащий ПС ВСУ сбивает дроны. Фото: Командование Воздушных сил ВСУ

Российские войска в ночь на 11 сентября осуществили в очередной раз массированную атаку Украины. Они атаковали 66 ударными беспилотниками типа Shahed, "Гербера" и других модификаций, запустив их с направлений Курск, Миллерово и Приморско-Ахтарск.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

В ведомстве отметили, что атака продолжалась с вечера 10 сентября и до утра следующего дня. Отражением воздушного нападения занимались подразделения зенитных ракетных войск, мобильные огневые группы Сил обороны, а также силы радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем.

По предварительным данным по состоянию на 9:00 утра, украинская ПВО смогла уничтожить или подавить 62 вражеских дрона на севере, юге и востоке страны.

Статистика сбитых дронов. Фото: Воздушные силы ВСУ

В то же время зафиксировано попадание четырех ударных БпЛА в трех различных локациях.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил о результатах атак дронами России и достижениях в течение августа.

Также в Польше заявили о желании перенять опыт ВСУ в сбитии дронов.