Атака Шахедов по Украине 11 сентября — сколько дронов сбили

Российские войска в ночь на 11 сентября осуществили в очередной раз массированную атаку Украины. Они атаковали 66 ударными беспилотниками типа Shahed, "Гербера" и других модификаций, запустив их с направлений Курск, Миллерово и Приморско-Ахтарск.
Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.
Россия атаковала дронами Украину в ночь на 11 сентября
В ведомстве отметили, что атака продолжалась с вечера 10 сентября и до утра следующего дня. Отражением воздушного нападения занимались подразделения зенитных ракетных войск, мобильные огневые группы Сил обороны, а также силы радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем.
По предварительным данным по состоянию на 9:00 утра, украинская ПВО смогла уничтожить или подавить 62 вражеских дрона на севере, юге и востоке страны.
В то же время зафиксировано попадание четырех ударных БпЛА в трех различных локациях.
Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил о результатах атак дронами России и достижениях в течение августа.
Также в Польше заявили о желании перенять опыт ВСУ в сбитии дронов.
