Атака Шахедів по Україні 11 вересня — скільки дронів збили

Військовослужбовець ПС ЗСУ збиває дрони. Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ

Російські війська в ніч проти 11 вересня здійснили вчергове масовану атаку України. Вони атакували 66 ударними безпілотниками типу Shahed, "Гербера" та інших модифікацій, запустивши їх із напрямків Курськ, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Росія атакувала дронами Україну в ніч проти 11 вересня

У відомстві зазначили, що атака тривала з вечора 10 вересня й до ранку наступного дня. Відбиттям повітряного нападу займалися підрозділи зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони, а також сили радіоелектронної боротьби та безпілотних систем.

За попередніми даними станом на 9:00 ранку, українська ППО змогла знищити або подавити 62 ворожі дрони на півночі, півдні та сході країни.

Статистика збитих дронів. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Водночас зафіксовано влучання чотирьох ударних БпЛА у трьох різних локаціях.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів про результати атак дронами Росії та здобутки впродовж серпня.

Також у Польщі заявили про бажання перейняти досвід ЗСУ у збитті дронів.