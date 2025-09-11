Атака Шахедів по Україні 11 вересня — скільки дронів збили

Росія запустила вночі по Україні 66 дронів — де є влучання
Російські війська в ніч проти 11 вересня здійснили вчергове масовану атаку України. Вони атакували 66 ударними безпілотниками типу Shahed, "Гербера" та інших модифікацій, запустивши їх із напрямків Курськ, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ.
Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Росія атакувала дронами Україну в ніч проти 11 вересня
У відомстві зазначили, що атака тривала з вечора 10 вересня й до ранку наступного дня. Відбиттям повітряного нападу займалися підрозділи зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони, а також сили радіоелектронної боротьби та безпілотних систем.
За попередніми даними станом на 9:00 ранку, українська ППО змогла знищити або подавити 62 ворожі дрони на півночі, півдні та сході країни.
Водночас зафіксовано влучання чотирьох ударних БпЛА у трьох різних локаціях.
Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів про результати атак дронами Росії та здобутки впродовж серпня.
Також у Польщі заявили про бажання перейняти досвід ЗСУ у збитті дронів.
Читайте Новини.LIVE!