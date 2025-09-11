Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росія запустила вночі по Україні 66 дронів — де є влучання

Росія запустила вночі по Україні 66 дронів — де є влучання

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 10:37
Атака Шахедів по Україні 11 вересня — скільки дронів збили
Військовослужбовець ПС ЗСУ збиває дрони. Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ

Російські війська в ніч проти 11 вересня здійснили вчергове масовану атаку України. Вони атакували 66 ударними безпілотниками типу Shahed, "Гербера" та інших модифікацій, запустивши їх із напрямків Курськ, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ. 

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ. 

Реклама
Читайте також:

Росія атакувала дронами Україну в ніч проти 11 вересня

У відомстві зазначили, що атака тривала з вечора 10 вересня й до ранку наступного дня. Відбиттям повітряного нападу займалися підрозділи зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони, а також сили радіоелектронної боротьби та безпілотних систем.

За попередніми даними станом на 9:00 ранку, українська ППО змогла знищити або подавити 62 ворожі дрони на півночі, півдні та сході країни.

null
Статистика збитих дронів. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Водночас зафіксовано влучання чотирьох ударних БпЛА у трьох різних локаціях.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів про результати атак дронами Росії та здобутки впродовж серпня. 

Також у Польщі заявили про бажання перейняти досвід ЗСУ у збитті дронів.

російські війська ППО дрони війна в Україні Повітряні Сили ЗСУ
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації