Зеленський: РФ втратила 7 млрд дол. через українські удари за 2026 рік

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія втратила щонайменше 7 мільярдів доларів в результаті далекобійних ударів України по російських об'єктах нафтопереробки. Влучання вийшли на новий рівень не лише за збитками для РФ, а й за дальністю та частотою санкцій України.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своїх соцмережах, передає Новини.LIVE у п'ятницю, 1 травня.

Зеленський про нафтові збитки Росії за 2026 рік

"За підсумками цього квітня наші далекобійні санкції вийшли на новий рівень за трьома компонентами: скорочення російського нафтового прибутку, дистанція та інтенсивність санкцій. Важливо, що не тільки досягається сам обʼєкт, як це визначено бойовим завданням, але і збільшується час простою обʼєкта або принаймні відчутне скорочення його роботи.



За найбільш скромними оцінками, держава-агресор втратила від початку року щонайменше 7 мільярдів доларів тільки безпосередньо від наших влучних санкцій проти російської нафтової індустрії та переробки: від влучань, простою, затримок із відвантаженнями", — написав Зеленський.

Також глава держави подякував за прицільну роботу Силам оборони та Службі безпеки України.

