Зеленський заявив про далекобійні удари по Росії через обстріли України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Масована нічна атака російських військ із застосуванням 210 безпілотників призвела до поранення людей, масштабних пожеж у багатоповерхівках Одеси та серйозних перебоїв з електрикою через руйнування залізничної інфраструктури на Харківщині. Президент України Володимир Зеленський закликав світ до посилення санкцій, наголосивши, що Росію необхідно примусити до дипломатичного вирішення війни.

Новина доповнюється...