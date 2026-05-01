Зеленский заявил о дальнобойных ударах по России из-за обстрелов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Массированная ночная атака российских войск с применением 210 беспилотников привела к ранению людей, масштабным пожарам в многоэтажках Одессы и серьезным перебоям с электричеством из-за разрушения железнодорожной инфраструктуры в Харьковской области. Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир к усилению санкций, подчеркнув, что Россию необходимо принудить к дипломатическому решению войны.

Об этом говорится в сообщении Владимира Зеленского, цитирует Новини.LIVE.

Зеленский отреагировал на удары России по Украине 1 мая

Принуждение Российской Федерации к миру и синхронизация дальнобойных санкций является единственным путем к сохранению европейской безопасности. Так президент Владимир Зеленский отреагировал на очередной масштабный воздушный удар, во время которого российские войска целенаправленно били по энергосистеме, гражданским объектам и обычной жилой застройке.

Сообщение Владимира Зеленского в Telegram. Фото: скриншот

Глава государства подчеркнул, что ежедневный террор против мирного населения лишь подтверждает критическую потребность в усилении давления на Москву. По его словам, международное сообщество должно действовать решительно, чтобы минимизировать ресурсы агрессора.

"Наши дальнобойные санкции возвращают россиян к реальности. И это абсолютно справедливо, а главное — ограничивает возможности РФ затягивать эту войну", — заявил Владимир Зеленский.

Тушение пожара в результате обстрела на Николаевщине. Фото: ГСЧС Николаевской области

Ночной налет сопровождался пуском 210 беспилотников, среди которых около 140 аппаратов были типа "Shahed". Под вражеским прицелом оказался сразу ряд регионов. В Одессе враг атаковал обычные многоэтажки: в двух домах вспыхнули пожары, по меньшей мере пять человек получили ранения. Еще один человек травмировался в Кривом Роге в результате попадания дрона.

Серьезные разрушения понесла транспортная и энергетическая инфраструктура Харьковской области. Там оккупанты нанесли удары по тяговым подстанциям и объектам железной дороги. Зафиксировано повреждение сетей и возгорание вагонов, из-за чего тысячи местных семей остались обесточенными. Также взрывы раздавались на территории Сумщины и Запорожской области.

Украинский лидер поблагодарил всех партнеров, которые помогают противостоять вооруженной агрессии, и отметил, что остановить Москву можно только жесткой позицией.

"Если Россия не хочет переходить к дипломатии добровольно, ее нужно к этому заставить", — резюмировал президент.

Как сообщал ранее Новини.LIVE, в Херсонской области россияне убили обычного велосипедиста, применив против него FPV-дрон. Кроме того, регион подвергся массированной атаке из различных видов вооружения, есть значительные повреждения гражданской инфраструктуры.

А на Харьковщине ранения получили семь мирных жителей, среди них есть несовершеннолетний. Россияне били по гражданским объектам.