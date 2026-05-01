Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зеленский заявил о дальнобойных ударах по России из-за обстрелов Украины

Зеленский заявил о дальнобойных ударах по России из-за обстрелов Украины

Ua ru
Дата публикации 1 мая 2026 10:47
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Массированная ночная атака российских войск с применением 210 беспилотников привела к ранению людей, масштабным пожарам в многоэтажках Одессы и серьезным перебоям с электричеством из-за разрушения железнодорожной инфраструктуры в Харьковской области. Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир к усилению санкций, подчеркнув, что Россию необходимо принудить к дипломатическому решению войны.

Об этом говорится в сообщении Владимира Зеленского, цитирует Новини.LIVE.

Зеленский отреагировал на удары России по Украине 1 мая

Принуждение Российской Федерации к миру и синхронизация дальнобойных санкций является единственным путем к сохранению европейской безопасности. Так президент Владимир Зеленский отреагировал на очередной масштабный воздушный удар, во время которого российские войска целенаправленно били по энергосистеме, гражданским объектам и обычной жилой застройке.

Сообщение Владимира Зеленского в Telegram. Фото: скриншот

Глава государства подчеркнул, что ежедневный террор против мирного населения лишь подтверждает критическую потребность в усилении давления на Москву. По его словам, международное сообщество должно действовать решительно, чтобы минимизировать ресурсы агрессора.

"Наши дальнобойные санкции возвращают россиян к реальности. И это абсолютно справедливо, а главное — ограничивает возможности РФ затягивать эту войну", — заявил Владимир Зеленский.

Читайте также:
Обстріли України фото війна
Тушение пожара в результате обстрела на Николаевщине. Фото: ГСЧС Николаевской области

Ночной налет сопровождался пуском 210 беспилотников, среди которых около 140 аппаратов были типа "Shahed". Под вражеским прицелом оказался сразу ряд регионов. В Одессе враг атаковал обычные многоэтажки: в двух домах вспыхнули пожары, по меньшей мере пять человек получили ранения. Еще один человек травмировался в Кривом Роге в результате попадания дрона.

Серьезные разрушения понесла транспортная и энергетическая инфраструктура Харьковской области. Там оккупанты нанесли удары по тяговым подстанциям и объектам железной дороги. Зафиксировано повреждение сетей и возгорание вагонов, из-за чего тысячи местных семей остались обесточенными. Также взрывы раздавались на территории Сумщины и Запорожской области.

Украинский лидер поблагодарил всех партнеров, которые помогают противостоять вооруженной агрессии, и отметил, что остановить Москву можно только жесткой позицией.

"Если Россия не хочет переходить к дипломатии добровольно, ее нужно к этому заставить", — резюмировал президент.

Как сообщал ранее Новини.LIVE, в Херсонской области россияне убили обычного велосипедиста, применив против него FPV-дрон. Кроме того, регион подвергся массированной атаке из различных видов вооружения, есть значительные повреждения гражданской инфраструктуры.

А на Харьковщине ранения получили семь мирных жителей, среди них есть несовершеннолетний. Россияне били по гражданским объектам.

Владимир Зеленский обстрелы война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации