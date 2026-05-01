Зеленский: РФ потеряла 7 млрд долл. из-за украинских ударов за 2026 год

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия потеряла не менее 7 миллиардов долларов в результате дальнобойных ударов Украины по российским объектам нефтепереработки. Попадания вышли на новый уровень не только по убыткам для РФ, но и по дальности и частоте санкций Украины.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своих соцсетях, передает Новости.LIVE в пятницу, 1 мая.

Зеленский о нефтяных убытках России за 2026 год

"По итогам этого апреля наши дальнобойные санкции вышли на новый уровень по трем компонентам: сокращение российской нефтяной прибыли, дистанция и интенсивность санкций. Важно, что не только достигается сам объект, как это определено боевой задачей, но и увеличивается время простоя объекта или по крайней мере ощутимое сокращение его работы.



По самым скромным оценкам, государство-агрессор потеряло с начала года не менее 7 миллиардов долларов только непосредственно от наших точных санкций против российской нефтяной индустрии и переработки: от попаданий, простоя, задержек с отгрузками",- написал Зеленский.

Также глава государства поблагодарил за прицельную работу Силы обороны и Службу безопасности Украины.

