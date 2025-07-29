Зеленський поговорив із прем’єркою Данії 29 липня - що відомо

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

У вівторок, 29 липня, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Під час діалогу він подякував Данії за потужну підтримку, яка зміцнює обороноздатність України та допомагає українському народу.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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Сторони обговорили ключові питання європейської інтеграції України, зокрема відкриття першого переговорного кластера. Зеленський наголосив на важливості використати період головування Данії в Раді ЄС для ухвалення всіх необхідних рішень на шляху до членства в Євросоюзі.

Президент також повідомив, що у Верховній Раді вже зареєстровано президентський законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів. Він висловив вдячність Данії за підтримку цього документу та наголосив на необхідності його якнайшвидшого ухвалення — вже цього тижня.

Окрім того, Зеленський і Фредеріксен погодили подальші двосторонні контакти, а також взаємодію в ширших міжнародних форматах. Лідери домовилися продовжувати спільну роботу задля досягнення справедливого та тривалого миру для України.

Нагадаємо, що вчора, 28 липня, в Києві відбулася ключова нарада в межах діяльності Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими за участю Володимира Зеленського.

До цього Зеленський провів зустріч із командою, яка займається питанням звільнення українських військовополонених. Під час розмови йшлося про результати цієї кропіткої роботи, зокрема про те, що з початку повномасштабної агресії Росії вдалося повернути додому вже 5857 громадян України.