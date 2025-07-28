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Головна Новини дня Зеленський провів нараду щодо підтримки звільнених із полону

Зеленський провів нараду щодо підтримки звільнених із полону

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 19:00
Зеленський заявив, що держава посилить допомогу звільненим із полону
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

У понеділок, 28 липня, в Києві відбулася важлива нарада в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Участь у ній взяли всі причетні до процесу обмінів, а також українці, яких нещодавно вдалося повернути з російського полону.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram.

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На зустрічі обговорили низку ключових питань, пов’язаних із післяполонною адаптацією. Зокрема, йшлося про проходження медичних комісій, необхідність врахування хвороб і фізичних чи психологічних станів, набутих у полоні, а також про важливість ефективної реабілітації та реінтеграції звільнених осіб.

Окрему увагу приділили масштабуванню програми ментального здоров’я, яка має допомогти колишнім полоненим повернутися до нормального життя. Також були розглянуті нові підходи до формування списків на обмін.

Президент доручив якнайшвидше опрацювати та реалізувати відповідні рішення. За кожним напрямом уже визначено відповідальних осіб.

"Маємо продовжувати системну роботу для підтримки звільнених із полону військових і цивільних, а також усю діяльність, яка допоможе повернути всіх українців із російської неволі. Кожна людина для України важлива", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 28 липня, Президент України Володимир Зеленський звернув увагу громадськості на трагічні події, що сталися в Оленівці Донецької області. Саме там російські окупанти жорстоко вбили українських військовополонених, утримуваних у колонії. 

Крім того, сьогодні ж українці зібралися, щоб вшанувати мовчанням кожного із загиблих під час трагічного теракту в Оленівці.

Володимир Зеленський Україна полонені війна в Україні війна
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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