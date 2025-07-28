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Головна Новини дня Українці вшанували пам'ять бійців, загиблих в Оленівці — фото

Українці вшанували пам'ять бійців, загиблих в Оленівці — фото

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 18:29
Українці вшанували загиблих бійців в Оленівці - фото
Акція пам'яті загиблих в Оленівці. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 28 липня, в Україні вперше на національному рівні відзначають День вшанування пам’яті загиблих у російському полоні. Цю дату приурочено до річниці трагічного теракту в Оленівці, що на тимчасово окупованій території Донецької області.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Українці вшанували загиблих у полоні бійців

Учасники акції зібралися, щоб вшанувати мовчанням кожного із загиблих.

Люди тримали плакати з написами "Пам'ятаємо кожного", "Оленівка 28-29.07.22. Пам'ятаємо", "Пам'ять — це дія. Вшануй", "Оленівка. Не забудемо. Не пробачимо"

На Майдані Незалежності зібралися жителі Києва, щоб вшанувати пам’ять українських військовополонених, які загинули внаслідок теракту в Оленівці, що стався влітку 2022 року.

Учасники акції принесли портрети загиблих, прапори, лампадки та квіти. Люди кажуть, що не можуть мовчати про цей злочин і прагнуть нагадати суспільству, що потрапляння у полон до російських окупантів не гарантує збереження життя.

"Це вкотре доводить, що полон не є опцією збереження життя. Наших хлопців потрібно вертати, за них треба боротися. Сьогодні потрібно нагадати суспільству та світу в цілому, що це був надто страшний злочин, який ми не маємо забувати", — розповіла учасниця акції.

Також друга дівчина, яка також взяла участь в акції, додала, що суспільство не має забувати про цей день.

"Ми хочемо просто, щоб всі пам'ятали, що Росія може вчиняти у полоні, яка ціна нашої так званої свободи", — додала вона.

Українці вшанували пам'ять бійців, загиблих в Оленівці — фото - фото 1
Акція пам'яті загиблих в Оленівці. Фото: Новини.LIVE
Українці вшанували пам'ять бійців, загиблих в Оленівці — фото - фото 2
Українці на акції вшанування пам'яті. Фото: Новини.LIVE
Українці вшанували пам'ять бійців, загиблих в Оленівці — фото - фото 3
Акція пам'яті загиблих в Оленівці. Фото: Новини.LIVE
Українці вшанували пам'ять бійців, загиблих в Оленівці — фото - фото 4
Українці вшанували пам'ять бійців, загиблих в Оленівці. Фото: Новини.LIVE
Українці вшанували пам'ять бійців, загиблих в Оленівці — фото - фото 5
Акція пам'яті загиблих в Оленівці. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський згадав про одну з найтрагічніших сторінок сучасної війни — теракт у Оленівці, що на Донеччині. Саме там російські окупанти утримували українських військовополонених, багато з яких загинули внаслідок цинічного злочину, що й досі залишається болючим символом жорстокості агресора.

Крім того, футбольний клуб "Динамо" Київ зробив офіційну заяву з нагоди трагічної річниці однієї з найжорстокіших трагедій, вчинених російською стороною проти українських військових. У зверненні згадується про теракт в Оленівці, який стався влітку 2022 року та забрав життя полонених героїв — захисників "Азовсталі".

Київ українці полонені Оленівка пам'ять
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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