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Главная Новости дня Украинцы почтили память бойцов, погибших в Еленовке — фото

Украинцы почтили память бойцов, погибших в Еленовке — фото

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 18:29
Украинцы почтили погибших бойцов в Еленовке - фото
Акция памяти погибших в Еленовке. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 28 июля, в Украине впервые на национальном уровне отмечают День памяти погибших в российском плену. Эта дата приурочена к годовщине трагического теракта в Еленовке на временно оккупированной территории Донецкой области.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Участники акции собрались, чтобы почтить молчанием каждого из погибших.

Люди держали плакаты с надписями "Пам'ятаємо кожного", "Оленівка 28-29.07.22. Пам'ятаємо", "Пам'ять — це дія. Вшануй", "Оленівка. Не забудемо. Не пробачимо".

На Майдане Независимости собрались жители Киева, чтобы почтить память украинских военнопленных, погибших в результате теракта в Еленовке, произошедшего летом 2022 года.

Участники акции принесли портреты погибших, флаги, лампадки и цветы. Люди говорят, что не могут молчать об этом преступлении и стремятся напомнить обществу, что попадание в плен к российским оккупантам не гарантирует сохранения жизни.

"Это еще раз доказывает, что плен не является опцией сохранения жизни. Наших ребят нужно возвращать, за них надо бороться. Сегодня нужно напомнить обществу и миру в целом, что это было слишком страшное преступление, которое мы не должны забывать", — рассказала участница акции.

Также вторая девушка, которая также приняла участие в акции, добавила, что общество не должно забывать об этом дне.

"Мы хотим просто, чтобы все помнили, что Россия может совершать в плену, какова цена нашей так называемой свободы", — добавила она.

Українці вшанували пам'ять бійців, загиблих в Оленівці — фото - фото 1
Акция памяти погибших в Еленовке. Фото: Новини.LIVE
Українці вшанували пам'ять бійців, загиблих в Оленівці — фото - фото 2
Украинцы на акции чествования памяти. Фото: Новини.LIVE
Українці вшанували пам'ять бійців, загиблих в Оленівці — фото - фото 3
Акция памяти погибших в Еленовке. Фото: Новини.LIVE
Українці вшанували пам'ять бійців, загиблих в Оленівці — фото - фото 4
Украинцы почтили память бойцов, погибших в Еленовке. Фото: Новини.LIVE
Українці вшанували пам'ять бійців, загиблих в Оленівці — фото - фото 5
Акция памяти погибших в Еленовке. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский вспомнил об одной из самых трагических страниц современной войны — теракт в Еленовке Донецкой области. Именно там российские оккупанты удерживали украинских военнопленных, многие из которых погибли в результате циничного преступления, что до сих пор остается болезненным символом жестокости агрессора.

Кроме того, футбольный клуб "Динамо" Киев сделал официальное заявление по случаю трагической годовщины одной из самых жестоких трагедий, совершенных российской стороной против украинских военных. В обращении упоминается о теракте в Еленовке, который произошел летом 2022 года и унес жизни пленных героев — защитников "Азовстали".

Киев украинцы пленные Еленовка память
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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