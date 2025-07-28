Зеленский заявил, что государство усилит помощь освобожденным из плена

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

В понедельник, 28 июля, в Киеве состоялось важное совещание в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными. Участие в нем приняли все причастные к процессу обменов, а также украинцы, которых недавно удалось вернуть из российского плена.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

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На встрече обсудили ряд ключевых вопросов, связанных с послепленной адаптацией. В частности, речь шла о прохождении медицинских комиссий, необходимости учета болезней и физических или психологических состояний, приобретенных в плену, а также о важности эффективной реабилитации и реинтеграции освобожденных лиц.

Отдельное внимание уделили масштабированию программы ментального здоровья, которая должна помочь бывшим пленным вернуться к нормальной жизни. Также были рассмотрены новые подходы к формированию списков на обмен.

Президент поручил как можно быстрее проработать и реализовать соответствующие решения. По каждому направлению уже определены ответственные лица.

"Должны продолжать системную работу для поддержки освобожденных из плена военных и гражданских, а также всю деятельность, которая поможет вернуть всех украинцев из российской неволи. Каждый человек для Украины важен", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, сегодня, 28 июля, Президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание общественности на трагические события, произошедшие в Еленовке Донецкой области. Именно там российские оккупанты жестоко убили украинских военнопленных, удерживаемых в колонии.

Кроме того, сегодня же украинцы собрались, чтобы почтить молчанием каждого из погибших во время трагического теракта в Еленовке.