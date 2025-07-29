Зеленский поговорил с премьером Дании 29 июля - что известно

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Во вторник, 29 июля, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Во время диалога он поблагодарил Данию за мощную поддержку, которая укрепляет обороноспособность Украины и помогает украинскому народу.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

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Стороны обсудили ключевые вопросы европейской интеграции Украины, в частности открытие первого переговорного кластера. Зеленский подчеркнул важность использовать период председательства Дании в Совете ЕС для принятия всех необходимых решений на пути к членству в Евросоюзе.

Президент также сообщил, что в Верховной Раде уже зарегистрирован президентский законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов. Он выразил благодарность Дании за поддержку этого документа и подчеркнул необходимость его скорейшего принятия — уже на этой неделе.

Кроме того, Зеленский и Фредериксен согласовали дальнейшие двусторонние контакты, а также взаимодействие в более широких международных форматах. Лидеры договорились продолжать совместную работу для достижения справедливого и длительного мира для Украины.

Напомним, что вчера, 28 июля, в Киеве прошло ключевое совещание в рамках деятельности Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными с участием Владимира Зеленского.

До этого Зеленский провел встречу с командой, которая занимается вопросом освобождения украинских военнопленных. Во время разговора речь шла о результатах этой кропотливой работы, в частности о том, что с начала полномасштабной агрессии России удалось вернуть домой уже 5857 граждан Украины.