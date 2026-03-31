Зеленський пропонує Болгарії співпрацювати у сфері атомної енергетики

Україна готова співпрацювати з Болгарією. Йдеться про розвиток атомної енергетики. Таке партнерство могло б принести економічну вигоду обом сторонам. Зокрема, дозволило б налагодити експорт.

Про це під час прессконференції в Києві в понеділок, 30 березня, заявив Президент України Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

Яку співпрацю пропонує Україна Болгарії

Голова держави зазначив, що в Україні є атомні станції. Свого часу шість блоків атомної генерації придбала в українців РФ. Наразі ж Україна готова придбати в Болгарії два ядерних реактори російського виробництва.

"Ми даємо сигнали, що готові до продовження співробітництва в напрямку блоків для атомних станцій. У нас є атомні станції, усе це розраховано", — заявив Зеленський.

За його словами, атомна енергетика достатньо дешева — українці могли б і використовувати її, і експортувати в інші країни, зокрема в Молдову.

"Уся інфраструктура побудована. Два блоки, які можуть приносити допомогу Україні, Болгарії. Сьогодні рішення за болгарською стороною", — підсумував Президент України.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Офіс Президента України повідомляв, що Україна та Болгарія підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки. Тривалість домовленості — десять років. Вона передбачає надання Україні військової підтримки та розвиток оборонно-промислової співпраці.

Також Новини.LIVE з посиланням на Президента України повідомляв, що Україна готова до перемир'я із РФ. Йдеться про припинення вогню на Великдень. Щоправда, Київ не погодиться на поступки, які загрожують суверенітету країни.