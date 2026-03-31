Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський пропонує Болгарії співпрацювати у сфері атомної енергетики

Зеленський пропонує Болгарії співпрацювати у сфері атомної енергетики

Ua ru
Дата публікації: 31 березня 2026 00:22
Володимир Зеленський. Фото: Zelenskiy/Official/Telegram

Україна готова співпрацювати з Болгарією. Йдеться про розвиток атомної енергетики. Таке партнерство могло б принести економічну вигоду обом сторонам. Зокрема, дозволило б налагодити експорт.

Про це під час прессконференції в Києві в понеділок, 30 березня, заявив Президент України Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

Яку співпрацю пропонує Україна Болгарії 

Голова держави зазначив, що в Україні є атомні станції. Свого часу шість блоків атомної генерації придбала в українців РФ. Наразі ж Україна готова придбати в Болгарії два ядерних реактори російського виробництва.

"Ми даємо сигнали, що готові до продовження співробітництва в напрямку блоків для атомних станцій. У нас є атомні станції, усе це розраховано", — заявив Зеленський.

За його словами, атомна енергетика достатньо дешева — українці могли б і використовувати її, і експортувати в інші країни, зокрема в Молдову.

"Уся інфраструктура побудована. Два блоки, які можуть приносити допомогу Україні, Болгарії. Сьогодні рішення за болгарською стороною", — підсумував Президент України.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Офіс Президента України повідомляв, що Україна та Болгарія підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки. Тривалість домовленості — десять років. Вона передбачає надання Україні військової підтримки та розвиток оборонно-промислової співпраці. 

Також Новини.LIVE з посиланням на Президента України повідомляв, що Україна готова до перемир'я із РФ. Йдеться про припинення вогню на Великдень. Щоправда, Київ не погодиться на поступки, які загрожують суверенітету країни.

Володимир Зеленський Болгарія ядерна енергетика
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації