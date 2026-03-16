Молдова відреагувала на забруднення Дністра після атаки Росії

Молдова відреагувала на забруднення Дністра після атаки Росії

Дата публікації: 16 березня 2026 09:05
Майя Санду. Фото: Getty Images

У Молдові оголосили екологічну тривогу після забруднення Дністра, яке пов'язують із російським ударом по Новодністровській гідроелектростанції в Україні. У Кишиневі заявляють, що витік нафтопродуктів уже створює ризики для водопостачання.

Про це повідомила президентка Молдови Майя Санду в соцмережі X, цитує Новини.LIVE.

Читайте також:

У Молдові оголосили екологічну тривогу через Дністер

У Молдові запровадили екологічну тривогу через забруднення Дністра, яке в Кишиневі пов'язують із російським ударом по Новодністровській гідроелектростанції в Україні. Влада країни попереджає, що нафтопродукти в річці вже створюють загрозу для водопостачання, а тому до реагування залучають не лише національні служби, а й європейських партнерів.

Відомо, що екологічну тривогу на басейні Дністра оголосили строком на 15 днів, починаючи з 16 березня. Таке рішення уряд пояснив необхідністю стримати поширення забруднення нафтопродуктами, яке, за оцінкою молдовської сторони, стало наслідком російської атаки на Новодністровську ГЕС в Україні.

Тим часом президентка Молдови Майя Санду заявила, що удар РФ по українському енергооб’єкту призвів до розливу нафти в Дністер і "загрожує водопостачанню Молдови". Вона також поклала повну відповідальність за наслідки на Росію.

Повідомлення Майї Санду про забруденння Дністра. Фото: скриншот соцмережі X

Після російської атаки 7 березня забруднення почали фіксувати 10 березня, коли на річці помітили перші маслянисті плями. Надалі слід забруднення почав рухатися вниз за течією, а згодом дістався території Молдови.

Пляма на Дністрі від нафтопродуктів
Пляма на річці від нафтопродутів. Фото: UNN

Паралельно в країні запустили додаткові захисні заходи на самому Дністрі. Уряд і профільні служби встановлюють барёєри та фільтри, залучають військових і технічні підрозділи, а також координують дії з Україною, Румунією та іншими партнерами, щоб локалізувати забруднення і не допустити його подальшого просування.

Прем'єр-міністр Александру Мунтяну доручив місцевій владі та операторам водопостачання попередити мешканців про тимчасову заборону користування водою з Дністра, доки її показники офіційно не повернуться до безпечних меж. Людей закликали не використовувати річкову воду для пиття, приготування їжі та інших побутових потреб.

Зазначимо, що нещодавно, у ніч проти 14 березня, Росія здійснила масовану атаку на Україну, застосувавши сотні дронів. Ціллю атаки росіян стали об'єкти енергетики, через що виникли масштабні відключки світла

Молдова Дністер Вінницька область екологічна загроза ГЕС
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
