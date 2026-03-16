Молдова відреагувала на забруднення Дністра після атаки Росії

Майя Санду. Фото: Getty Images

У Молдові оголосили екологічну тривогу після забруднення Дністра, яке пов'язують із російським ударом по Новодністровській гідроелектростанції в Україні. У Кишиневі заявляють, що витік нафтопродуктів уже створює ризики для водопостачання.

Про це повідомила президентка Молдови Майя Санду в соцмережі X, цитує Новини.LIVE.

У Молдові оголосили екологічну тривогу через Дністер

У Молдові запровадили екологічну тривогу через забруднення Дністра, яке в Кишиневі пов'язують із російським ударом по Новодністровській гідроелектростанції в Україні. Влада країни попереджає, що нафтопродукти в річці вже створюють загрозу для водопостачання, а тому до реагування залучають не лише національні служби, а й європейських партнерів.

Відомо, що екологічну тривогу на басейні Дністра оголосили строком на 15 днів, починаючи з 16 березня. Таке рішення уряд пояснив необхідністю стримати поширення забруднення нафтопродуктами, яке, за оцінкою молдовської сторони, стало наслідком російської атаки на Новодністровську ГЕС в Україні.

Тим часом президентка Молдови Майя Санду заявила, що удар РФ по українському енергооб’єкту призвів до розливу нафти в Дністер і "загрожує водопостачанню Молдови". Вона також поклала повну відповідальність за наслідки на Росію.

Повідомлення Майї Санду про забруденння Дністра. Фото: скриншот соцмережі X

Після російської атаки 7 березня забруднення почали фіксувати 10 березня, коли на річці помітили перші маслянисті плями. Надалі слід забруднення почав рухатися вниз за течією, а згодом дістався території Молдови.

Пляма на річці від нафтопродутів. Фото: UNN

Паралельно в країні запустили додаткові захисні заходи на самому Дністрі. Уряд і профільні служби встановлюють барёєри та фільтри, залучають військових і технічні підрозділи, а також координують дії з Україною, Румунією та іншими партнерами, щоб локалізувати забруднення і не допустити його подальшого просування.

Прем'єр-міністр Александру Мунтяну доручив місцевій владі та операторам водопостачання попередити мешканців про тимчасову заборону користування водою з Дністра, доки її показники офіційно не повернуться до безпечних меж. Людей закликали не використовувати річкову воду для пиття, приготування їжі та інших побутових потреб.

Зазначимо, що нещодавно, у ніч проти 14 березня, Росія здійснила масовану атаку на Україну, застосувавши сотні дронів. Ціллю атаки росіян стали об'єкти енергетики, через що виникли масштабні відключки світла.