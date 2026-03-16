Молдова отреагировала на загрязнение Днестра после атаки России

В Молдове объявили экологическую тревогу после загрязнения Днестра, которое связывают с российским ударом по Новоднестровской гидроэлектростанции в Украине. В Кишиневе заявляют, что утечка нефтепродуктов уже создает риски для водоснабжения.

Об этом сообщила президент Молдовы Майя Санду в соцсети X.

В Молдове ввели экологическую тревогу из-за загрязнения Днестра, которое в Кишиневе связывают с российским ударом по Новоднестровской гидроэлектростанции в Украине. Власти страны предупреждают, что нефтепродукты в реке уже создают угрозу для водоснабжения, а потому к реагированию привлекают не только национальные службы, но и европейских партнеров.

Известно, что экологическую тревогу на бассейне Днестра объявили сроком на 15 дней, начиная с 16 марта. Такое решение правительство объяснило необходимостью сдержать распространение загрязнения нефтепродуктами, которое, по оценке молдавской стороны, стало следствием российской атаки на Новоднестровскую ГЭС в Украине.

Тем временем президент Молдовы Майя Санду заявила, что удар РФ по украинскому энергообъекту привел к разливу нефти в Днестр и "угрожает водоснабжению Молдовы". Она также возложила полную ответственность за последствия на Россию.

После российской атаки 7 марта загрязнение начали фиксировать 10 марта, когда на реке заметили первые маслянистые пятна. В дальнейшем след загрязнения начал двигаться вниз по течению, а затем добрался до территории Молдовы.

Параллельно в стране запустили дополнительные защитные меры на самом Днестре. Правительство и профильные службы устанавливают барьеры и фильтры, привлекают военных и технические подразделения, а также координируют действия с Украиной, Румынией и другими партнерами, чтобы локализовать загрязнение и не допустить его дальнейшего продвижения.

Премьер-министр Александру Мунтяну поручил местным властям и операторам водоснабжения предупредить жителей о временном запрете пользования водой из Днестра, пока ее показатели официально не вернутся к безопасным пределам. Людей призвали не использовать речную воду для питья, приготовления пищи и других бытовых нужд.

Отметим, что недавно, в ночь на 14 марта, Россия осуществила массированную атаку на Украину, применив сотни дронов. Целью атаки россиян стали объекты энергетики, из-за чего возникли масштабные отключения света.