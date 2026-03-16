Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Молдова отреагировала на загрязнение Днестра после атаки России

Молдова отреагировала на загрязнение Днестра после атаки России

Ua ru
Дата публикации 16 марта 2026 09:05
Майя Санду. Фото: Getty Images

В Молдове объявили экологическую тревогу после загрязнения Днестра, которое связывают с российским ударом по Новоднестровской гидроэлектростанции в Украине. В Кишиневе заявляют, что утечка нефтепродуктов уже создает риски для водоснабжения.

Об этом сообщила президент Молдовы Майя Санду в соцсети X, цитирует Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

В Молдове объявили экологическую тревогу из-за Днестра

В Молдове ввели экологическую тревогу из-за загрязнения Днестра, которое в Кишиневе связывают с российским ударом по Новоднестровской гидроэлектростанции в Украине. Власти страны предупреждают, что нефтепродукты в реке уже создают угрозу для водоснабжения, а потому к реагированию привлекают не только национальные службы, но и европейских партнеров.

Известно, что экологическую тревогу на бассейне Днестра объявили сроком на 15 дней, начиная с 16 марта. Такое решение правительство объяснило необходимостью сдержать распространение загрязнения нефтепродуктами, которое, по оценке молдавской стороны, стало следствием российской атаки на Новоднестровскую ГЭС в Украине.

Тем временем президент Молдовы Майя Санду заявила, что удар РФ по украинскому энергообъекту привел к разливу нефти в Днестр и "угрожает водоснабжению Молдовы". Она также возложила полную ответственность за последствия на Россию.

Сообщение Майи Санду о загрязнении Днестра. Фото: скриншот соцсети X

После российской атаки 7 марта загрязнение начали фиксировать 10 марта, когда на реке заметили первые маслянистые пятна. В дальнейшем след загрязнения начал двигаться вниз по течению, а затем добрался до территории Молдовы.

Пятно на реке от нефтепродуктов. Фото: UNN

Параллельно в стране запустили дополнительные защитные меры на самом Днестре. Правительство и профильные службы устанавливают барьеры и фильтры, привлекают военных и технические подразделения, а также координируют действия с Украиной, Румынией и другими партнерами, чтобы локализовать загрязнение и не допустить его дальнейшего продвижения.

Премьер-министр Александру Мунтяну поручил местным властям и операторам водоснабжения предупредить жителей о временном запрете пользования водой из Днестра, пока ее показатели официально не вернутся к безопасным пределам. Людей призвали не использовать речную воду для питья, приготовления пищи и других бытовых нужд.

Отметим, что недавно, в ночь на 14 марта, Россия осуществила массированную атаку на Украину, применив сотни дронов. Целью атаки россиян стали объекты энергетики, из-за чего возникли масштабные отключения света.

Молдова Днестр Винницкая область экологическая угроза ГЭС
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации