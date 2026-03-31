Зеленский предлагает Болгарии сотрудничать в сфере атомной энергетики

Владимир Зеленский.

Украина готова сотрудничать с Болгарией. Речь идет о развитии атомной энергетики. Такое партнерство могло бы принести экономическую выгоду обеим сторонам. В частности, позволило б наладить экспорт.

Об этом во время пресс-конференции в Киеве в понедельник, 30 марта, заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

Какое сотрудничество предлагает Украина Болгарии

Глава государства отметил, что в Украине есть атомные станции. В свое время шесть блоков атомной генерации приобрела у украинцев РФ. Сейчас же Украина готова приобрести у Болгарии два ядерных реактора российского производства.

"Мы даем сигналы, что готовы к продолжению сотрудничества в направлении блоков для атомных станций. У нас есть атомные станции, все это рассчитано", — заявил Зеленский.

По его словам, атомная энергетика достаточно дешевая — украинцы могли бы и использовать ее, и экспортировать в другие страны, в частности в Молдову.

Читайте также:

"Вся инфраструктура построена. Два блока, которые могут приносить помощь Украине, Болгарии. Сегодня решение за болгарской стороной", — подытожил Президент Украины.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Офис Президента Украины сообщал, что Украина и Болгария подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Продолжительность договоренности — десять лет. Она предусматривает предоставление Украине военной поддержки и развитие оборонно-промышленного сотрудничества.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Президента Украины сообщал, что Украина готова к перемирию с РФ. Речь идет о прекращении огня на Пасху. Правда, Киев не согласится на уступки, которые угрожают суверенитету страны.