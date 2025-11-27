Відео
Зеленський привітав Трампа з Днем подяки — що сказав

Зеленський привітав Трампа з Днем подяки — що сказав

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 14:45
Зеленський подякував США за допомогу та підтримку
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Президент України Володимир Зеленський привітав президента США Дональда Трампа, першу леді Меланію Трамп та американський народ із Днем подяки, підкресливши важливість підтримки, яку Сполучені Штати надають Україні від початку повномасштабної війни.

Привітання Володимир Зеленський опублікував у соцмережі X.

Читайте також:

Зеленський подякував Трампу з нагоди свята

Зеленський також відзначив конструктивний характер українсько-американських відносин та висловив сподівання на їх подальший розвиток, зокрема у сфері дипломатичних зусиль, спрямованих на завершення російської агресії.

Президент України підкреслив, що Київ розраховує на спільну роботу задля досягнення справедливого миру та гарантій довгострокової безпеки.

null
Повідомлення Володимира Зеленського. Фото: скриншот

"Бажаємо щасливого й благословенного Дня подяки Президенту США Дональду Трампу, першій леді Меланії Трамп і всьому американському народу. Щиро вдячні за всю підтримку, яка врятувала так багато життів в Україні та щодня допомагає нам захищати нашу незалежність. Ми надзвичайно раді, що наші відносини конструктивні, та очікуємо на подальший позитивний розвиток дипломатії, щоб нарешті назавжди закінчити російську війну проти нашого народу", — написав Володимир Зеленський. 

Нагадаємо, тим часом, за інформацією деяких ЗМІ, США нібито висунули Україні жорстку умову щодо мирного плану та безпекових гарантій.

Згодом Дональд Трамп відповів, чи давали Україні жорсткі дедлайни щодо підписання мирної угоди і пояснив, чому вважає, що Україна має здати свої території РФ.

Володимир Зеленський США Дональд Трамп Україна привітання День подяки
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
