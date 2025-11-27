Зеленский поблагодарил США за помощь и поддержку

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента США Дональда Трампа, первую леди Меланию Трамп и американский народ с Днем благодарения, подчеркнув важность поддержки, которую Соединенные Штаты оказывают Украине с начала полномасштабной войны.

Поздравление Владимир Зеленский опубликовал в соцсети X.

Зеленский также отметил конструктивный характер украинско-американских отношений и выразил надежду на их дальнейшее развитие, в частности в сфере дипломатических усилий, направленных на завершение российской агрессии.

Президент Украины подчеркнул, что Киев рассчитывает на совместную работу для достижения справедливого мира и гарантий долгосрочной безопасности.

Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

"Желаем счастливого и благословенного Дня благодарения Президенту США Дональду Трампу, первой леди Мелании Трамп и всему американскому народу. Искренне благодарны за всю поддержку, которая спасла так много жизней в Украине и ежедневно помогает нам защищать нашу независимость. Мы очень рады, что наши отношения конструктивные, и ожидаем дальнейшего позитивного развития дипломатии, чтобы наконец навсегда закончить российскую войну против нашего народа", — написал Владимир Зеленский.

Напомним, тем временем, по информации некоторых СМИ, США якобы выдвинули Украине жесткое условие относительно мирного плана и гарантий безопасности.

Впоследствии Дональд Трамп ответил, давали ли Украине жесткие дедлайны по подписанию мирного соглашения и объяснил, почему считает, что Украина должна сдать свои территории РФ.