Зеленський привітав мусульман із Рамазан-байрамом

Президент Володимир Зеленський 20 березня привітав мусульман в Україні та у всьому світі з нагоди свята Рамазан-байрам. Він побажав передусім миру, сили та процвітання всім мусульманським родинам. Також глава держави наголосив, що цьогоріч це свято для українських мусульман знову проходить в умовах війни.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський написав у своїх соцмережах.

Читайте також:

Привітання Зеленського з Рамазан-байрамом

"З нагоди завершення Рамадану бажаю передусім миру, сили та процвітання всім мусульманським родинам. Нехай це свято принесе благословення і зміцнить віру та співпрацю між захисниками життя. Нехай мир стане ближчим для всіх!" — сказав президент.

