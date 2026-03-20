Зеленский поздравил мусульман с Рамазан-байрамом

Президент Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский 20 марта поздравил мусульман в Украине и во всем мире по случаю праздника Рамазан-байрам. Он пожелал прежде всего мира, силы и процветания всем мусульманским семьям. Также глава государства подчеркнул, что в этом году этот праздник для украинских мусульман снова проходит в условиях войны.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский написал в своих соцсетях.

Поздравление Зеленского с Рамазан-байрамом

Зеленский отметил, что нынешний праздник для украинских мусульман снова проходит в условиях полномасштабной войны, которая длится уже пятый год. Он также напомнил, что российская агрессия против Украины началась еще в 2014 году, в частности с оккупации Крыма и репрессий против крымскотатарского народа.

По словам президента, многие украинцы вынуждены встречать праздник в оккупации, а сотни политзаключенных и тысячи пленных остаются в российских тюрьмах по сфабрикованным обвинениям.

"К сожалению, война также продолжается в регионе Ближнего Востока и имеет глобальное влияние на страны по всему миру. Ужасные удары иранского режима дронами и ракетами бьют по мирным городам, по инфраструктуре и людям именно во время священного месяца Рамадан", — подчеркнул украинский лидер.

Он подчеркнул, что для украинцев, которые ежедневно переживают подобные вызовы, важно, чтобы террор не побеждал нигде в мире, а жизнь людей была должным образом защищена в каждом регионе. Именно поэтому, Украина сразу предложила партнерство по безопасности странам, которые сейчас находятся под ударами, а украинские команды уже работают на местах для усиления защиты жизни.

"По случаю завершения Рамадана желаю прежде всего мира, силы и процветания всем мусульманским семьям. Пусть этот праздник принесет благословение и укрепит веру и сотрудничество между защитниками жизни. Пусть мир станет ближе для всех!" — подытожил Владимир Зеленский.

