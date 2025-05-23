Розмова Зеленського і прем'єра Хорватії — що обговорили

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський 23 травня провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Лідери, зокрема, обговорили підготовку до переговорів з РФ.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

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"Говорив із Премʼєр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Український народ знає, що може розраховувати на підтримку Хорватії. Маємо хороші відносини між нашими державами та продовжуємо їх розвивати", — наголосив Зеленський.

Він розповів, що запросив Пленковича взяти участь у саміті Україна — Південно-Східна Європа, і хорватський прем'єр підтвердив свою участь.

Крім того, президент поінформував прем'єра про дипломатичну роботу та підготовку до продовження переговорів із російською стороною. За його словами, якщо Росія і надалі буде затягувати війну, мають бути сильні санкції у відповідь.

"Дякую за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, за оборонну допомогу та сприяння нашому шляху до ЄС", — сказав український лідер.

Нагадаємо, 22 травня Зеленський поговорив із президентом Греції щодо Росії та санкцій. Крім того, лідери обговорили подальшу підтримку України.

Крім того, 22 травня президент також мав розмови з президенткою Молдови Маєю Санду, президенткою Північної Македонії Горданою Сіляновською-Давковою та президентом Сербії Александром Вучичем.