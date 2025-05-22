Зеленський провів телефонну розмову з Маєю Санду — деталі

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський 22 травня провів телефонну розмову з президенткою Молдови Маєю Санду. Країни продовжують співпрацю у різних форматах.

Про це повідомив Володимир Зеленський у Telegram.

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Розмова Зеленського і Санду

Зеленський наголосив, що Молдова підтримує Україну від самого початку повномасштабної російської агресії. Київ дуже цінує це і завжди буде вдячний.

"Наші країни як сусіди та друзі співпрацюють у різних форматах, і кожен із них додає обом народам сили та безпеки. Запросив взяти участь у саміті Україна — Південно-Східна Європа. Мая підтвердила свою участь. Дякую", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 травня Зеленський також поговорив із президентом Греції щодо Росії та санкцій. Український лідер наголосив на важливості того, щоб Москва була позбавлена можливості фінансувати війну.

Крім того, 21 травня президент України обговорив з генсеком НАТО плани щодо припинення вогню. Також Зеленський поінформував Рютте про останні контакти з міжнародними партнерами.