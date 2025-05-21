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Зеленський обговорив з генсеком НАТО плани щодо припинення вогню

21 травня 2025 18:18
Анастасія Писаненко - редактор
Розмова Зеленського та Рютте 21 травня - що відомо
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського
Анастасія Писаненко - редактор

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новопризначеним Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. У центрі уваги були питання безпеки, подальші кроки щодо стримування агресії Росії та формат перемовин про можливе припинення вогню.

Про це український лідер написав у Telegram у середу, 21 травня.

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Пост Зеленського. Фото: скриншот

Що відомо про розмову Зеленського та Рютте

Зеленський поінформував Рютте про останні контакти з міжнародними партнерами, а також поділився напрацюваннями щодо форматів і майданчиків, які Україна розглядає для продовження діалогу з російською стороною.

Окремо сторони обговорили санкційний тиск на Москву. За словами Зеленського, лише скоординовані рішення можуть забезпечити реальний вплив на Росію. Президент наголосив, що без послідовного тиску досягти справедливого миру неможливо — і це, за його словами, всі усвідомлюють.

Також ішлося про подальшу співпрацю України з НАТО та підготовку наступних спільних зустрічей. Зеленський і Рютте домовилися залишатися на постійному зв’язку.

Нагадаємо, що сьогодні, 21 травня, Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном з главою уряду Польщі Дональдом Туском. Під час діалогу сторони обмінялися думками щодо ключових аспектів двосторонньої співпраці та актуальних питань європейської політики.

Крім того, Зеленський нещодавно провів розмову з президентом Франції, під час якої сторони приділили особливу увагу питанням безпекової співпраці та подальшої підтримки України.

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