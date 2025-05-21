Зеленський і Туск домовились про єдність щодо ЄС і тиску на Росію

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском, під час якої сторони обговорили низку ключових питань двосторонніх відносин та європейської політики. Зокрема, йшлося про президентські вибори, європейську інтеграцію України, тиск на Росію й перспективи відкриття кластерів у межах переговорного процесу щодо членства України в ЄС.

Про це Володимир Зеленський повідомив на своєму каналі у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Про що Володимир Зеленський переговорив з Дональдом Туском

Глава держави наголосив на важливості того, щоб Польща залишалась надійним партнером і другом України, підкресливши, що від спільної позиції та скоординованих дій Києва й Варшави залежить безпека обох країн і всього регіону.

Окрему увагу в розмові було приділено історичній памʼяті, яку Зеленський назвав "важливим питанням українсько-польських відносин", та зазначив, що обидві сторони з повагою працюють над цим напрямом.

Також президент України поінформував Туска про свою нещодавню розмову з президентом США Дональдом Трампом та іншими європейськими лідерами. Він наголосив на необхідності посилення тиску на Росію у відповідь на її небажання завершити війну та затягування переговорів.

"Ми скоординували позиції щодо необхідності відкриття перших кластерів під час головування Польщі в ЄС. Україна зі свого боку зробила все, що потрібно, і заслуговує на це. Дякую, Дональде, за підтримку та готовність сприяти нашому євроінтеграційному шляху", — повідомив Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський нещодавно обговорив з президентом Франції питання оборони та підтримки. Крім того, він поспілкувався з прем'єром Великої Британії.

Додамо, що нещодавно в Польщі завершився перший тур президентських виборів. Стало відомо, хто став лідером та яка позиція кандидата щодо України.