Зеленский и Туск договорились о единстве в отношении ЕС и давления на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском, во время которого стороны обсудили ряд ключевых вопросов двусторонних отношений и европейской политики. В частности, речь шла о президентских выборах, европейской интеграции Украины, давлении на Россию и перспективах открытия кластеров в рамках переговорного процесса по членству Украины в ЕС.

Об этом Владимир Зеленский сообщил на своем канале в Telegram.

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Глава государства подчеркнул важность того, чтобы Польша оставалась надежным партнером и другом Украины, подчеркнув, что от общей позиции и скоординированных действий Киева и Варшавы зависит безопасность обеих стран и всего региона.

Отдельное внимание в разговоре было уделено исторической памяти, которую Зеленский назвал "важным вопросом украинско-польских отношений", и отметил, что обе стороны с уважением работают над этим направлением.

Также президент Украины проинформировал Туска о своем недавнем разговоре с президентом США Дональдом Трампом и другими европейскими лидерами. Он подчеркнул необходимость усиления давления на Россию в ответ на ее нежелание завершить войну и затягивание переговоров.

"Мы скоординировали позиции о необходимости открытия первых кластеров во время председательства Польши в ЕС. Украина со своей стороны сделала все, что нужно, и заслуживает этого. Спасибо, Дональд, за поддержку и готовность способствовать нашему евроинтеграционному пути", — сообщил Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский недавно обсудил с президентом Франции вопросы обороны и поддержки. Кроме того, он пообщался с премьером Великобритании.

Добавим, что недавно в Польше завершился первый тур президентских выборов. Стало известно, кто стал лидером и какая позиция кандидата по Украине.