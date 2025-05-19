Хто такий Рафал Тшасковський — лідер президентських перегонів у Польщі

Рафал Тшасковський. REUTERS/Kacper Pempel

Після обробки понад 99% бюлетенів на президентських виборах у Польщі лідером перегонів залишається кандидат від проєвропейської "Громадянської платформи" та чинний мер Варшави Рафал Тшасковський, який набрав 31,2% голосів. Відомо, яку позицію він займає щодо України та війни, яку розв'язала Росія.

Про це повідомляє видання Onet.

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Другу позицію посів кандидат від "Права і справедливості", очільник Інституту національної пам’яті Кароль Навроцький — 29,7% голосів. Відомо, що другий тур виборів відбудеться 1 червня.

Рейтинг. Фото: ONET

Хто такий Рафал Тшасковський

Рафал Тшасковський наразі є мером Варшави. Це один із найвідоміших політиків Польщі з виразною проєвропейською позицією. У лютому 2020 року його було обрано віцепрезидентом партії "Громадянська платформа", а вже влітку того ж року він вийшов до другого туру президентських виборів, де поступився Анджею Дуді, набравши 48,97%.

На праймеріз 2024 року Тшасковський здобув впевнену перемогу, отримавши 74,75% голосів і ставши офіційним кандидатом від "Громадянської коаліції" на президентські вибори 2025 року.

Політик активно виступає за поглиблення інтеграції Польщі до євроатлантичних структур, підтримує ідею запровадження євро як валюти в країні, а також закликає до збільшення оборонного бюджету Польщі до 5% ВВП уже в 2026 році.

Ставлення до України та скандальна заява

Тшасковський відомий як послідовний прихильник суверенітету та євроінтеграції України. Він неодноразово заявляв, що членство України в ЄС і НАТО є в інтересах Польщі. З початку повномасштабного вторгнення Росії Тшасковський організовував допомогу українським містам та біженцям. Зокрема, Варшава передала Києву вагони метро, а також підтримала Херсон після підриву Каховської ГЕС.

Однак під час дебатів у травні 2025 року його висловлювання щодо можливої ролі України як "буферної зони" між Росією та Заходом викликало гостру критику в Києві та польському політикумі.

"З часу, коли я працював в ЄС, я чітко заявляв, що Росія — загроза, а Україна має бути буферною зоною", — сказав тоді Тшасковський.

Тшасковський також заявив, що не вважає доцільним пряме військове втручання Польщі у війну, наголошуючи натомість на потребі посилення оборони східного флангу НАТО. У контексті гуманітарної допомоги він зазначив, що підтримка має бути зосереджена на тих українцях, які залишаються в Польщі, працюють і сплачують податки.

Нагадаємо, стало відомо детально, хто пройде в другий тур голосування в Польщі.

Тим часом в Румунії обрали нового президента — ним став Нікушор Дан.