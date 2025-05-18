За попередніми даними, у першому турі в Польщі перемагає Рафал Тшасковський

Кандидат у президенти Польщі Рафал Тшасковський. Фото: Wyborcza.pl

Переможець першого туру президентських виборів у Польщі Рафал Тшасковський прокоментував результати екзитполів виборчих перегонів. Він виступив перед виборцями та пообіцяв дотриматись всіх своїх обіцянок.

Про це повідомляє польське видання Gazeta.pl.

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Результати президентських виборів, оцінені на основі екзитполу, проведеного Ipsos для TVN24, TVP та Polsat, показують, що Рафал Тшасковський переміг у першому турі. Кандидат від "Громадянської коаліції" здобув 30,8% голосів. Друге місце з 29,1% здобув Кароль Навроцький з партії "Право і справедливість". Ці два політики, ймовірно, зустрінуться у другому турі президентських виборів.

Яка позиція Тшасковського по Україні

Рафал Тшасковський — ліберал з європейським обличчям. Він є мером Варшави та вважає себе проєвропейським політиком. Тшасковський підтримує вступ України до ЄС і НАТО. Хоча останнім часом він робить дивні заяви. Наприклад, нещодавно він назвав Україну "буферною зоною" між Заходом і Росією.

Що виборцям пообіцяв Тшасковський

Вступаючи перед поляками у Сандомирі Рафал Тшасковський заявив, що він збирається виграти вибори також для того, щоб уряд дотримався своїх обіцянок. Кандидат пообіцяв, що, серед іншого, лібералізує закони про аборти та ліквідує Церковний фонд.

Рафал Тшасковський назвав свого конкурента "крайнім політиком" маючи на увазі його радикальність.

"Мій головний суперник радикальний та конфліктний, і сьогодні нам потрібен мир, а не конфлікт. Це вибір між стабільністю та хаосом, між свободою та ідеологічною обробкою, між чесністю та хитрістю", — сказав Тшасковський.

Нагадаємо, що сьогодні у Польщі стартували президентські вибори. За посаду бореться рекордна кількість кандидатів — 13, але головними претендентами є лише два.

А у Румунії проходить другий тур президентських виборів. Кандидатами є ультраправий націоналіст і прозахідний центрист.