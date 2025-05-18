По предварительным данным, в первом туре в Польше побеждает Рафал Тшасковский

Кандидат в президенты Польши Рафал Тшасковский. Фото: Wyborcza.pl

Победитель первого тура президентских выборов в Польше Рафал Тшасковский прокомментировал результаты экзитполов избирательной гонки. Он выступил перед избирателями и пообещал соблюсти все свои обещания.

Об этом сообщает польское издание Gazeta.pl.

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Результаты президентских выборов, оцененные на основе экзитпола, проведенного Ipsos для TVN24, TVP и Polsat, показывают, что Рафал Тшасковский победил в первом туре. Кандидат от "Гражданской коалиции" получил 30,8% голосов. Второе место с 29,1% получил Кароль Навроцкий из партии "Право и справедливость". Эти два политика, вероятно, встретятся во втором туре президентских выборов.

Какова позиция Тшасковского по Украине

Рафал Тшасковский — либерал с европейским лицом. Он является мэром Варшавы и считает себя проевропейским политиком. Тшасковский поддерживает вступление Украины в ЕС и НАТО. Хотя в последнее время он делает странные заявления. Например, недавно он назвал Украину "буферной зоной" между Западом и Россией.

Что избирателям пообещал Тшасковский

Вступая перед поляками в Сандомире Рафал Тшасковский заявил, что он собирается выиграть выборы также для того, чтобы правительство сдержало свои обещания. Кандидат пообещал, что, среди прочего, либерализует законы об абортах и ликвидирует Церковный фонд.

Рафал Тшасковский назвал своего конкурента "крайним политиком", имея в виду его радикальность.

"Мой главный соперник радикальный и конфликтный, и сегодня нам нужен мир, а не конфликт. Это выбор между стабильностью и хаосом, между свободой и идеологической обработкой, между честностью и хитростью", — сказал Тшасковский.

Напомним, что сегодня в Польше стартовали президентские выборы. За пост борется рекордное количество кандидатов — 13, но главными претендентами являются только два.

А в Румынии проходит второй тур президентских выборов. Кандидатами являются ультраправый националист и прозападный центрист.