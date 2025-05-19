Кто такой Рафал Тшасковский — лидер президентской гонки в Польше

Рафал Тшасковский. REUTERS/Kacper Pempel

После обработки более 99% бюллетеней на президентских выборах в Польше лидером гонки остается кандидат от проевропейской "Гражданской платформы" и действующий мэр Варшавы Рафал Тшасковский, который набрал 31,2% голосов. Известно, какую позицию он занимает относительно Украины и войны, которую развязала Россия.

Об этом сообщает издание Onet.

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Вторую позицию занял кандидат от "Права и справедливости", глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий — 29,7% голосов. Известно, что второй тур выборов состоится 1 июня.

Рейтинг. Фото: ONET

Кто такой Рафал Тшасковский

Рафал Тшасковский сейчас является мэром Варшавы. Это один из самых известных политиков Польши с выразительной проевропейской позицией. В феврале 2020 года он был избран вице-президентом партии "Гражданская платформа", а уже летом того же года он вышел во второй тур президентских выборов, где уступил Анджею Дуде, набрав 48,97%.

На праймериз 2024 года Тшасковский одержал уверенную победу, получив 74,75% голосов и став официальным кандидатом от "Гражданской коалиции" на президентские выборы 2025 года.

Политик активно выступает за углубление интеграции Польши в евроатлантические структуры, поддерживает идею введения евро как валюты в стране, а также призывает к увеличению оборонного бюджета Польши до 5% ВВП уже в 2026 году.

Отношение к Украине и скандальное заявление

Тшасковский известен как последовательный сторонник суверенитета и евроинтеграции Украины. Он неоднократно заявлял, что членство Украины в ЕС и НАТО в интересах Польши. С начала полномасштабного вторжения России Тшасковский организовывал помощь украинским городам и беженцам. В частности, Варшава передала Киеву вагоны метро, а также поддержала Херсон после подрыва Каховской ГЭС.

Однако во время дебатов в мае 2025 года его высказывание о возможной роли Украины как "буферной зоны" между Россией и Западом вызвало острую критику в Киеве и польском политикуме.

"Со времени, когда я работал в ЕС, я четко заявлял, что Россия — угроза, а Украина должна быть буферной зоной", — сказал тогда Тшасковский.

Тшасковский также заявил, что не считает целесообразным прямое военное вмешательство Польши в войну, подчеркивая вместо этого необходимость усиления обороны восточного фланга НАТО. В контексте гуманитарной помощи он отметил, что поддержка должна быть сосредоточена на тех украинцах, которые остаются в Польше, работают и платят налоги.

Напомним, стало известно подробно, кто пройдет во второй тур голосования в Польше.

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