Переговори Зеленського та Макрона 20 травня — що відомо

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський провів предметну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном. Вони обговорили подальше партнерство.

Про це український лідер повідомив у Telegram у вівторок, 20 травня.

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Що відомо про розмову Зеленського та Макрона

Президент України зазначив, що під час розмови лідери обговорили подальшу підготовку рішень щодо військової підтримку. Особливу увагу було приділено підтримці української армії, оборонній співпраці та розвитку внутрішнього виробництва зброї в Україні.

Крім того, сторони детально обговорили відносини та координацію з Сполученими Штатами.

"Маємо зберігати спільне бачення і готовність діяти разом. Франціє, дякую!" — додав Зеленський.

Нагадаємо, що український лідер Володимир Зеленський поговорив телефоном з прем'єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні. Під час розмови співрозмовники зосередилися на можливих шляхах досягнення миру та обговорили перспективні формати для налагодження діалогу з Росією.

Крім того, Володимир Зеленський розповів про значущу телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Основною темою діалогу стали нові санкції, введені проти Росії.