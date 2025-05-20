Зеленський взяв участь у форумі щодо ветеранського спорту — відео

Володимир Зеленський на форумі "Інновації та розвиток у спорті в умовах війни". Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у форумі "Інновації та розвиток у спорті в умовах війни". Там обговорювали ключові питання ветеранського спорту, реабілітації та адаптації військовослужбовців.

Про це український лідер повідомив у Telegram у вівторок, 20 травня.

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У своєму зверненні глава держави наголосив, що сильна держава — це не лише про економіку чи армію, а передусім про силу духу, відновлення та повагу до захисників.

Після форуму Президент відвідав реабілітаційний центр, у якому українські захисники проходять фізичне відновлення за допомогою спорту. За його словами, важливо масштабувати успішний досвід таких центрів по всій країні.

"Дякую всім, хто розвиває український спорт і підтримує наших воїнів та ветеранів. Це надзвичайно важливо — для сильної країни, для здоров’я, для життя", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні, 20 травня, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні. У ході бесіди сторони обговорили шляхи досягнення миру та потенційні платформи для діалогу з Росією.

Крім того, Володимир Зеленський висловив вдячність президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн і всім країнам ЄС за ухвалення 17-го пакету санкцій проти Росії. Він підкреслив, що це важливий крок у правильному напрямку.