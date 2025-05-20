Переговоры Зеленского и Макрона 20 мая — что известно

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский провел предметный разговор с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Они обсудили дальнейшее партнерство.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram во вторник, 20 мая.

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Что известно о разговоре Зеленского и Макрона

Президент Украины отметил, что во время разговора лидеры обсудили дальнейшую подготовку решений по военной поддержке. Особое внимание было уделено поддержке украинской армии, оборонному сотрудничеству и развитию внутреннего производства оружия в Украине.

Кроме того, стороны подробно обсудили отношения и координацию с Соединенными Штатами.

"Должны сохранять общее видение и готовность действовать вместе. Франция, спасибо!" — добавил Зеленский.

Напомним, что украинский лидер Владимир Зеленский поговорил по телефону с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Во время разговора собеседники сосредоточились на возможных путях достижения мира и обсудили перспективные форматы для налаживания диалога с Россией.

Кроме того, Владимир Зеленский рассказал о значимом телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Основной темой диалога стали новые санкции, введенные против России.