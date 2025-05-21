Разговор Зеленского и Рютте 21 мая - что известно

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоназначенным Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. В центре внимания были вопросы безопасности, дальнейшие шаги по сдерживанию агрессии России и формат переговоров о возможном прекращении огня.

Об этом украинский лидер написал в Telegram в среду, 21 мая.

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Что известно о разговоре Зеленского и Рютте

Зеленский проинформировал Рютте о последних контактах с международными партнерами, а также поделился наработками относительно форматов и площадок, которые Украина рассматривает для продолжения диалога с российской стороной.

Отдельно стороны обсудили санкционное давление на Москву. По словам Зеленского, только скоординированные решения могут обеспечить реальное влияние на Россию. Президент подчеркнул, что без последовательного давления достичь справедливого мира невозможно — и это, по его словам, все осознают.

Также речь шла о дальнейшем сотрудничестве Украины с НАТО и подготовке следующих совместных встреч. Зеленский и Рютте договорились оставаться на постоянной связи.

Напомним, что сегодня, 21 мая, Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с главой правительства Польши Дональдом Туском. Во время диалога стороны обменялись мнениями по ключевым аспектам двустороннего сотрудничества и актуальным вопросам европейской политики.

Кроме того, Зеленский недавно провел разговор с президентом Франции, во время которого стороны уделили особое внимание вопросам сотрудничества в сфере безопасности и дальнейшей поддержки Украины.