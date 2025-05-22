Зеленський і Міцотакіс обговорили санкції та майбутній саміт

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Пыд час бесіди обговорили питання посилення тиску на Росію, новий санкційний пакет ЄС і подальшу підтримку України.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента України.

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Володимир Зеленський пояснив, що розмова відбулась на тлі активної дипломатичної роботи останніх днів, зокрема контактів із європейськими партнерами та Президентом Дональдом Трампом. Зеленський підкреслив, що причиною продовження війни є виключно небажання Кремля її припинити.

Президент подякував Греції та всьому Європейському Союзу за ухвалення 17-го пакету санкцій проти РФ, наголосивши на важливості того, щоб Москва була позбавлена можливості фінансувати війну.

"Потрібно посилювати санкції проти енергетики, банків, тіньового танкерного флоту та знижувати граничну ціну на нафту. Кіріакос Міцотакіс запевнив у підтримці щодо практичних кроків у збільшенні санкційного тиску на РФ", — йдеться у повідомленні.

Також сторони обговорили необхідність подальшої військової допомоги Україні, включаючи підтримку армії, оборонного виробництва й посилення протиповітряної оборони. Зеленський подякував Афінам за готовність продовжувати допомогу у захисті життя українців.

Окремо президент запросив Кіріакоса Міцотакіса взяти участь у саміті "Україна – Південно-Східна Європа". Прем’єр-міністр Греції підтвердив свою участь.

Нагадаємо, грецький глава МЗС заявив, що Європа опинилася у кризі через війну в Україні.

Додамо, що Володимир Зеленський провів бесіду з генсеком НАТО, де обговорили, як досягти припинення вогню.